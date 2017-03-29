Critter Pop!(iOS)
Kabarcıkları eşleştirerek ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz
Critter Pop!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir baloncuk eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda baloncukları patlatarak puanlar kazanıyorsunuz.
Klasik eşleştirme oyunlarına benzer bir kurguya sahip şekilde karşımıza çıkan Critter Pop!, becerilerinizi ortaya koyduğunuz bir oyundur. Oyunda karışık sırada karşınıza çıkan renkli baloncukları sıralayarak doğru yerlerine koymaya çalışıyor ve puanlar kazanıyorsunuz. En kısa sürede en fazla baloncuğu patlatmalı ve ekranı boşaltmalısınız. Ekran doldukça kaybetme ihtimalinizde artıyor. Bu nedenle dikkatli olmalı ve çok geçmeden tüm baloncukları yok etmelisiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz etkileyici bir eşleştirme oyunu olan Critter Pop'da işiniz bir hayli zor. Tek parmak ile oynanabilen oyunda baloncukları yönlendirmek için parmağınızı sağa ve sola kaydırmanız yeterli oluyor. Birbirinden farklı baloncukların yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve aynı renkleri eşleştirmelisiniz.
Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda renkli görseller ve sevimli sesler yer alıyor. Harika bir oyun deneyimi yaşatabilen Critter Pop! oyunu mutlaka telefonlarınızda olması gereken eşleştirme oyunlarından bir tanesi olarak nitelendirilebilir. Critter Pop! sizleri bekliyor.
Critter Pop! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve sonrası
- Üretici:
- Unlibox
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Critter Pop! Eski Sürümleri
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