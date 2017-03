Crush Them All, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Efsanevi mücadelelerin yer aldığı bir oyun olan Crush Them All'da kötülüklere karşı mücadele veriyorsunuz.

Oldukça eğlenceli bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Crush Them All, kaçırılan kız arkadaşınızı kurtarmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda kötü yaratıklarla mücadele ediyor ve onları alt ederek arkadaşınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Güçlü orduların ve farklı özel güçlerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmalı ve canavarların üstesinden gelmelisiniz. Oyunda karakterinizi sürekli güçlendirmeli ve gittikçe zorlaşan mücadeleleri başarıyla tamamlamalısınız. Etkileyici görsellerin yer aldığı oyunda 1000'den fazla zorlu bölüm yer alıyor. Birbirinden farklı dünyalarda da oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmalısınız. Stratejik hamleler yapmayı da gerektiren oyunda düşünerek oynamalısınız. Ayrıca yolunuza çıkan altınları toplamalı ve yüksek paralar kazanmalısınız.

Zevkli bir rol yapma oyunu olarak dikkat çeken Crush Them All, gerek atmosferi gerekse oynanışyla oldukça etkileyici bir oyundur. Hikaye tabanlı bir oyun olan Crush Them All'da kız arkadaşınız için efsanevi mücadelelere katılıyorsunuz. Crush Them All oyununu mutlaka denemelisiniz.

Crush Them All oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.