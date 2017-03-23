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Crush Them All
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Crush Them All

(iOS)
Crush Them All İndir Hemen İndir

91.6 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Crush Them All
Crush Them All
Crush Them All
Crush Them All
Crush Them All

Korkunç yaratıklarla mücadele ediyor ve zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Crush Them All, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur. Zorlu bölümleri geçmeye çalıştığınız oyunda kötülüklerle mücadele ediyor ve kaçırılan kız arkadaşınızı kurtarıyorsunuz.

Eğlenceli bir rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkan Crush Them All, kaçırılan kız arkadaşınızı kurtarmaya çalıştığınız bir oyundur. Kötülüklere karşı geldiğiniz oyunda yaratıklarla mücadele ediyor ve güçlü orduları geçmeye çalışıyorsunuz. Zorlu bir rol yapma oyunu olan Crush Them All'da stratejik hamleler yapmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Oyunda başarılı olmak için güçlü olmalı ve karakterinizi geliştirmelisiniz. Etkileyici görsellerin de yer aldığı oyunda 1000'den fazla zorlu bölüm yer alıyor. Birbirinden farklı dünyalarda da oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmalısınız. Crush Them All oyunu mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda son derece dikkatli olmalı ve kız arkadaşınızı kurtarmalısınız. Giderek zorlaşan bölümleri geçmeli ve liderlik tablosunda da üst sıralara tırmanmalısınız. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Crush Them All'ı sakın kaçırmayın.

Crush Them All oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Godzilab
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