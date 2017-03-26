Crysis ve GTA 5 Bir Araya Geldi!

Çıkışının üzerinden dört yıl geçmiş olmasına rağmen hala en çok satanlar listelerinin zirvesini zorlayan GTA 5 için ilginç modlar yapılmaya devam ediliyor. Yayınlanan son modlardan biri de Crysis ve GTA 5'i bir araya getirdi.

Almanya'da üç Türk kardeş tarafından kurulan Crytek, Far Cry ile gönlümüzü kazandıktan sonra Crysis serisine adım atmış ve tam bir patlama yaşamıştı. İlk Crysis'in Türkçe dublaj seçeneği ile çıkmasından ötürü neredeyse herkesin oynadığı bu oyunun en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de ana karakterimizin kullandığı Nanosuit isimli zırhtı. Uzaylı teknolojisi ile geliştirilen bu zırh, kullanıcısına ekstra özellikler kazandırıyordu.

Görünmezlik, güç, hız ve zırh gibi özellikleri insan üstü seviyeye getiren Nanosuit, bütün Crysis oyunlarında bizim vazgeçilmez yoldaşımızdı. Bu adresten ulaşabileceğiniz mod sayesinde artık GTA 5'i Nanosuit'in o mükemmel özelliklerini birebir kullanarak oynamanız mümkün. Bunun için öncelikle GTA 5'e sahip olmanız gerekiyor. Ardından yukarıda verdiğimiz adrese giderek, modun kurulumuna dikkatlice bakmalısınız. Sonrasında gönül rahatlığı ile Los Santos sokaklarında Nanosuit ile dolaşabilirsiniz.

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