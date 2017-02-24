Crystal Rush(Android)
Reflekslerinizi test edebileceğiniz harika bir beceri oyunu
Crystal Rush, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.
Son derece eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Crystal Rush'da ekranın ortasında yer alan bir oku kontrol ediyor ve size doğru gelen blokları yok etmeye çalışıyorsunuz. Elinizi çabuk tutmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Basit bir oynanışa ve harika grafiklere sahip olan oyunda renkleri eşleştiriyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda ekrana tıklayarak oynuyorsunuz. En uygun zamanı beklemeli ve çember daralmadan blokları yok etmelisiniz. Dünyanın her bölgesinden oyuncuya sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.
Sevimli grafikleri ve ses efektleriyle dikkat çeken Crystal Rush, can sıkıntınızı giderebilecek bir oyundur. Oyunda yapmanız gereken tek şey uygun zamanda ekrana dokunup blokları yok etmek. Ayrıca yüksek puanlara ulaştıkça bir takım kişiselleştirmelerin kilitlerini de açabiliyorsunuz. Crystal Rush'ı sakın kaçırmayın.
Crystal Rush oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 3.0 ve üzeri
- Üretici:
- Artik Games
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Crystal Rush Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı