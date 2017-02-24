Crystal Rush, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunudur. Birbirinden eğlenceli sahnelerin yer aldığı oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyor ve rakiplerinize meydan okuyorsunuz.

Eğlenceli ve zorlu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Crystal Rush, farklı mekanikleriyle ilgi çekiyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda size doğru gelen blokları yok etmeye çalışıyorsunuz. Renkli blokları kendi rengiyle vurmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Harika grafiklerin ve etkileyici seslerin yer aldığı oyunda tek yapmanız gereken uygun zamanda ekrana dokunmak. Dikkatli olmalı ve reflekslerinizi iyi kullanmalısınız. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Crystal Rush'ı mutlaka denemelisiniz. Ayrıca oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Sevimli grafikleri ve etkileyici bir atmosferiyle dikkat çeken pyunda can sıkıntınızı giderebiliyorsunuz. Basit oynanışa sahip olan oyunda tek amacınız blokları yok etmek. Crystal Rush oyununu sakın kaçırmayın.

Crystal Rush oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.