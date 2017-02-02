Crytek 15 Kişiyi Daha İşten Çıkardı!

Crytek şirketinde sular durulmuyor. Şirket, Frankurt ofisindeki yayıncı ekibinden 15 kişiyi daha işten çıkardı. 1999 yılında Cevat Yerli, Faruk Yerli ve Avni Yerli kardeşler tarafından Almanya'da kurulan oyun geliştiricisi, oldukça zorlu bir süreç geçiriyor.

Şirket, Frankurt'ta yer alan ofisinde çalışan 15 kişiyi işten çıkardığını açıkladı. Bu çalışanlar, önemli bir kitleyi pek ilgilendirmeyen Warface oyunu için çalışıyordu. Beş stüdyosunu kapatmadan önce, birkaç ay boyunca bazı çalışanlara parasını ödemede başarısız olan Crytek, ortaya çıkan bu kötü durumun ardından çekirdek bir kadro ile işlerini yürüteceğini belirtiyor. Yani, oyunları hazırlamada ve CryEngine'i geliştirmede çekirdek bir kadro görev alacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Crytek kurucularından Avni Yerli, "Crytek her zaman oyunların sınırlarını zorlamaya çalıştı ve bu noktada öncelikle teknolojinin geliştirilmesine odaklanmak için şirketi küçültüyoruz" dedi. İşten çıkarmalar için üzgün olduklarını belirten Yerli, "Ne yazık ki, bu sürecin kaçınılmaz etkilerinden biri bugün duyurduğumuz sonuçları yaratıyor. Crytek'de çalışan her bir kişinin gayretli çalışmalarına ve özverilerine minnettarız. Elveda demek zorunda olduğumuz ekip üyelerine kapsamlı bir şekilde desteğimiz sürecek, ayrıca yeni pozisyonlar yaratmak için de uğraşıyoruz" diye konuştu.

Crytek sanal gerçekliğe büyük miktarda yatırım yaptı. Şirket, Oculus Rift için mükemmel bir dağ simülasyonu The Climb'ı çıkarmıştı. Ayrıca, Playstation VR için macera oyunu Robinson: The Journey'i başlatmıştı. Bakalım şirket kendini nasıl toparlayacak.

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