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Crytek, Karadeniz Stüdyosunu SEGA'ya Sattı

Crytek, Karadeniz Stüdyosunu SEGA'ya Sattı

Bir süredir sıkıntılarla boğuşan Crytek, elindeki stüdyoları satmaya başladı. Bugün gelen ve Venture Beat teknoloji sitesinin yer verdiği bir habere göre, Crytek, Karadeniz Stüdyosu SEGA ve The Creative Assembly'e satıldı.

Crytek, Bulgaristan'da bulunan Karadeniz Stüdyosunu SEGA'ya sattı. Bu kararla beraber Crytek Karadeniz stüdyosu artık İngiltere menşeli ve SEGA'nın bir bölümü olan Creative Assembly şirketinin bir parçası.

Crytek'in Bulgaristan'ın Sofya kentinde bulunan 60 kişilik ekibi bundan böyle Creative Assembly şirketinin bünyesinde çalışmalarını sürdürecekler. Crytek'in kurucusu ve Genel Müdürü Avni Yerli, bir süredir Creative Assembly alıştıklarını beraber çalışmanın getirdiği bu sinerjiyle birlikte Karadeniz Stüdyosundaki personelin bundan böyle Creative Assembly'nin profesyonel yönetimine devredildiğini resmen açıkladı. Yerli, Crytek Black Sea stüdyosunun bu yeni kararla beraber profesyonel işler çıkaracağını da söyledi.

Bundan bir süre önce Başbakan Binali Yıldırım, Crytek hakkında Türkiye gündemine oturan bir açıklama yapmış, Crytek'in Türkiye'ye rekor bir yatırım yapma hazırlığında olduğunu iddia etmişti. Kurucusunun Türk olması nedeniyle Crytek'in ülkemiz topraklarında araştırma-geliştirme ve ticari faaliyetlerini yürütmüyor olmasının ülke için büyük bir kayıp olduğundan bahsetmişti.

Crytek bir dönem, Crysis oyunu ve Cry Engine oyun motoruyla kendinden çok bahsettirmişti.

İndir1.56 GB
Crysis 2
Crysis 2 Aksiyon Macera Oyunu

İndir128 KB
Crysis 2 Advanced Graphics Options
Crysis 2 Advanced Graphics Options Crysis 2 Gelişmiş Grafik Seçenekleri

İndir162 MB
Crysis Türkçe Yama
Crysis Türkçe Yama Crysis Oyununun Türkçe Yaması

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Yazar: - 07.03.2017

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