Crytek Warface'i Elden Çıkardı

Yerli kardeşlerin kurduğu Crytek'in uzun süredir yapımını ve dağıtımını üstlendiği Warface'den beklenmedik bir haber geldi. Şirket yaptığı açıklama ile oyunun yayım faaliyetlerinin My.com'a geçtiğini duyurdu.

2013 yılında piyasaya sürülen, oynaması ücretsiz FPS oyunu Warface, internet tarayıcısı üzerinden oynanabilmesiyle dikkatleri çekmişti. Ardından kendi uygulamasına geçen oyun, yakın zaman önce Steam üzerinden de yayınlanmıştı. Halihazırda Crytek'in en çok oynanılan oyunlarının başında gelen Warface'den beklenmedik bir haber geldi. Rusya'nın ünlü oynaması ücretsiz oyun dağıtımcısı My.com ve Crytek, ortaklaşa yayınladıkları bir açıklama ile Warface'in bundan sonra Kuzey Amerika ve Avrupa'da My.com tarafından dağıtılacağını açıkladılar.

Geçtiğimiz günlerde Crytek'in mali kriz içerisinde olduğu haberleri çıkmış, hatta çalışanlarına maaş ödeyemediği söylenmişti. Birkaç yıl önce çıkan benzer bir haberden sonra Homefront serisini Deep Silver'a satan Crytek, biraz olsun nefes aldıktan sonra bir başka dar boğaza girmiş ve bu sefer de yönetmekte olduğu stüdyoları kapattığını açıklamıştı. Bununla da yetinmeyen şirket, en önem verdiği oyunların başında gelen Warface'i de elden çıkmış oldu. Bu açıklamanın ardından dağıtım işinin tamamen My.com üzerinden yapılacağı kesinleşirken, Crytek oyunun geliştirme ve iyileştirme çalışmalarında rol almaya devam edecek.

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