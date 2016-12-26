Crytek'in Star Citizen Oyunu Artık Amazon'un Güvenli Ellerinde

Geliştirme aşamasında oldukça para dökülmesiyle dikkat çeken uzay simülasyonu Star Citizen, oyunun geliştiricilerinden yapılan açıklamaya göre artık CryEngine yerine Amazon’un Lumberyard Engine oyun motorunu kullanacak. Ayrıca Star Citizen ekibinin bir diğer oyunu olan Squadron 42 için de aynı durumun geçerli olduğu belirtildi.

Son zamanlarda yaptığımız kriz haberleri ile gündemde olan Crytek’in içinde bulunduğu krizden, şirketin oyun motoru CryEngine de etkilenmişe benziyor. Şirket son darbeyi de Star Citizen’ın bu değişikliği ile aldı. İki gün önce oyunun 2.6 sürümlü güncellemesinin piyasaya sürülmesi ile Star Citizen’ın oyun motoru resmen Lumberyard Engine olarak değişti. Bu değişiklik ile alakalı konuşan Cloud Imperium Games CEO’su Chris Roberts, “Star Citizen ve Squadron 42 için uzun soluklu çalışabileceğimiz bir teknoloji lideri arayışındaydık ve bu doğrultuda 1 yıldan fazla bir süredir Amazon ile çalışıyoruz. Lumberyard, AWS entegre sistemi ve Twitch desteği ile milyonlarca oyuncuyu birbirine bağlarken, çevrimiçi oyunlar için de en verimli teknolojik zemini sağlıyor. Tüm bu etkenler bir araya gelince, oyunumuzun 2.6 güncellemesi ile resmi olarak Lumberyard Engine oyun motoruna geçme kararı aldık.” dedi.

Teknik açıdan da Amazon ile aynı vizyona sahip olduklarını belirten Cloud Imperium Games, görülen o ki Lumberyard Engine’in potansiyelinden daha çok etkilendi. Açıkçası, 2.6 güncellemesi ile oyuna birçok yenilik gelirken tam 996 adet de hatanın giderilmesi, bu tercihin yapılmasını haklı çıkarır nitelikte. Güncelleme ile Star Citizen oyununa gelen yeni özelliklerin konu edildiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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