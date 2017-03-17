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CS:GO Turnuvası Sadece YouTube Üzerinden Yayınlanacak

ECS youtube

YouTube, Counter-Strike: Global Offensive turnuvalarının en önemlilerinden bir tanesi olan Esports Championship Series ile anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre turnuva sadece YouTube üzerinden canlı yayınlanacak

Düzenlediği büyük organizasyonlarla tanınan FACEIT, bugün yaptığı resmi açıklama ile yeni medya anlaşmasını duyurdu. YouTube ile imzalanan anlaşmayı takipçileri ile paylaşan organizasyon, bundan sonra ECS kapsamında oynanacak maçların sadece YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacağını açıkladı. YouTube için büyük bir önem arz eden bu anlaşma, sadece oyun yayınlarına odaklanan Twitch'in yerine geçme çabaları için büyük bir adım olarak gösterildi. Keza buna benzer bir başka anlaşma bu yılın başında ESL ile imzalanmış ve CS:GO Pro League'in sadece YouTube üzerinden yayınlanmaya başlanmıştı. 

"e-Spor için yaptığımız en önemli yatırımlardan bir tanesi" diyen YouTube oyun içeriği yöneticisi Ryan Wyatt, "oyuncuların YouTube üzerinden videoları izlediklerini ve diğer başka içerikleri takip ettiklerini biliyoruz. Bu anlaşmayla birlikte canlı yayınlar için de artık YouTube'u tercih etmeye başlayacaklar" şeklinde sözlerini bitirdi. FACEIT'in kurucu ortaklarından Michele Attisani de "Youtube, sunduğu yenilikçi video teknolojileri ve büyük canlı yayın desteği ile ECS'nin yeni evi olmak için en iyi tercih" dedi. 

Daha önce Twitch üzerinden yayınlanan ECS maçları, 100 milyon izleyici sayısına ulaşmayı başarmıştı. 25 Mart'ta eleme maçlarıyla start alacak olan organizasyon, dünyanın sayılı CS:GO takımlarını da karşı karşıya getirecek. 

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Yazar: - 17.03.2017

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