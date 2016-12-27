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Cube Jumping
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Cube Jumping

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Cube Jumping
Cube Jumping
Cube Jumping
Cube Jumping

Renkli küpler üzerinde zıplamak ne kadar zor olabilir?

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Cube Jumping, görsel çizgileri ve zorluğuyla popüler geliştirici Ketchapp’ın beceri oyunlarını aratmıyor; hatta çok daha keyifli oynanış sunduğunu söyleyebilirim. Şu anda sadece Android platformunda indirilebilir olan oyunda renkli küpler üzerinde zıplayarak ilerliyoruz. Ancak küpler arasında geçiş yaparken son derece hızlı olmamız gerekiyor.

Oyunda süre sınırlaması yok lakin renkli küpler üzerinde gezinirken gereğinden fazla düşünme lüksümüz de yok. Ağırlığımızı belli bir süre taşıyabilen küplerde atlayışlar gerçekleştirmek ise tam bir hesap işi. Küpler arası boşluğu görüp atlayış hızımızı ona göre ayarlamamız gerekiyor. Bir küpten diğerine zıplamak için tek yapmamız gereken ekrana dokunmak olsa da oyun göründüğü kadar kolay değil.

Sonsuz formda tasarlanan yerli yapım küp zıplatma oyunu zorlayan yapısına rağmen kendisine bağlamayı başarıyor. Yüksek puan yapmak, rakiplerinizin önüne geçmek için uzun süreler harcamanız gereken eğlence dozu yüksek bir yapım olduğunu şimdiden söyleyeyim. Unutmadan, oyun tamamen ücretsiz ve reklamlar yok denecek kadar az.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Ali Özer
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