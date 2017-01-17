Cubemash, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunudur. Oyunda renkli bir küpü kontrol ederek platformdaki renkli nesneleri toplamaya çalışıyorsunuz.

Sonsuz bir oyun olarak karşımıza çıkan Cubemash'de heyecan verici bir beceri-bulmaca türünde dikkat çekiyor. Oyunda 6 yüzü de farklı renklerle boyanmış bir küpü yönlendirerek platformdaki renkli nesneleri yakalamaya çalışıyorsunuz. Her rengi kendi rengiyle eşleştirmeli ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Minimalist tasarımı, kolay oynanışı ve renkli grafikleriyle oldukça heyecan verici bir oyun olan Cubemash, liderlik koltuğuna oturmanız için sizi bekliyor. Zorlu bir oyun olan Cubemash, gittikçe zorlaşan bölümleri ve bağımlılık yapıcı kurgusuyla oyuncularına terler döktürebiliyor. Dilediğiniz an tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Cubemash oyununu sakın kaçırmayın. Cubemash, telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. Ayrıca oyunda farklı karakterler seçebiliyor ve oyuna renk katabiliyorsunuz.

Cubemash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.