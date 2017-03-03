Cumhurbaşkanı Uyardı: Sosyal Medya Kültürümüzü Kötü Etkiliyor

28 yıl aradan sonra İstanbul’da toplanan 3. Milli Kültür Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyanın kültürümüze verdiği zararlara değindi. "Medeniyetimizden koparsak her şeyi kaybederiz" diyen Erdoğan, "Sosyal medyanın kültürümüzü yiyip bitirmesine göz yumamayız. Tam tersini bu imkanları kendi kültürümüze yeni kuşaklara aktarma konusunda etkin yolları bulmalıyız.” dedi.

Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı, kültür ve medeniyetin birbirinden ayrılamayacağının altını çizdi. "Kültürümüz üzerinde kafa yormak, sadece devletin sorumluluğu değil, toplum, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları olarak ele ele vermeli sahip olduğumuzu imkanları iyi değerlendirmeliyiz" şeklinde konuşan Erdoğan, "Çağımızın en büyük sorunu kültürel sığlaşma.” diyerek uyardı.

Günlük üretilip, tüketilen işlerle bir kültür medeniyeti inşa edilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı, "Gençlerimiz, bir üstadın dizinin dibinde öğrenmeli. Bu imkanları kendi kültürümüze yeni kuşaklara aktarma konusunda etkin yolları bulmalıyız.” dedi.

Kültürün bir hayat biçimi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Dünya son birkaç asırdır kültürel bakımdan tek düzeleşme yolunda hızla ilerliyor. Bu tüm kültürler için tehdit.” şeklinde konuştu. Sözlerini kültürün önemini vurgulayarak bitiren Cumhurbaşkanı, "Sık sık kültürdeki eğitimdeki eksiklere dikkat çekiyor, yeni dönemde bu alanlara yoğunlaşmamız gerektiğini ifade ediyorum." dedi.