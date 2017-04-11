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Cüzdanı Sağlam Olanlara Daha Pahalı Samsung Galaxy S8 Seçenekleri

İsteyene Çok Daha Pahalı Samsung Galaxy S8 Seçenekleri

Truly Exquisite (gerçekten zarif) isimli bir perakendeci, 18 karat ve 24 karat altın ve platin kaplama çerçevelerle donatılmış Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus cihazları ön siparişe çıkardı.

Bu altın kaplama çerçeveler İngiltere'de satışa çıktılar. Gerçeği söylemek gerekirse hem Galaxy S8, hem de Galaxy S8 Plus bu yeni şık çerçeveleri ile daha alımlı görünüyorlar. Cihazlardan satın almak isterseniz, hani olur ya canınız falan çeker, buradan ön sipariş verebilirsiniz.

Bu aristokrat cihazların fiyatları şöyle; 24 karat altın Samsung Galaxy S8 fiyatı 27.941 $, Platin Galaxy S8 fiyatı 29.190 $ olarak belirlenmiş. 18 karat altın Samsung Galaxy S8 fiyatı ise 28.564 $. Samsung Galaxy S8 Plus'ların aynı özellikteki cihazlar çok daha pahalı.

Elbette bu iki çiçeği burnunda kardeş Samsung Galaxy S8'lerin yanında yaklaşık 745 dolarlık eşantiyonlar da geliyor. Örneğin lüx görünümlü ahşap ekran çerçevesi, krom kaplı lüx bir power bank ve şarj cihazı hatta bu şıklığa uyacak şekilde tasarlanmış bir Samsung Gear VR Bu zarif telefonların yanında bedava geliyor.

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Yazar: - 11.04.2017

Cüzdanı Sağlam Olanlara Daha Pahalı Samsung Galaxy S8 Seçenekleri İçin Yorum Yaz

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