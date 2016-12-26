CyanogenMod Küçülüp Adını Lineage Olarak Değiştiriyor

Seattle’daki karargahını sene sonuna kadar kapatma kararı alan CyanogenMod adı artık tamamen yazılım dünyasından siliniyor. CyanogenMod yeni yıl itibarıyla Lineage ismini alacak.

Geçen ay yönetim katında yenilemelere giden Cyanogen geçen sene Microsoft ile 70 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Android kodlarını kullanarak açık kaynaklı bir işletim sistemi oluşturan şirket OnePlus One ve Alcatel OneTouch Hero 2+ modellerinde kendi işletim sistemini kullanıyordu. Ancak tüm bu girişimler şirketin kapanıyor olmasına bir çözüm getiremedi.

Finansal ve işletme problemleri yaşan CyanogenMod sene başından itibaren birçok çalışanına kapıyı gösterecek. Ancak şirketin başlatmış olduğu çalışmalar tamamen çöpe gitmiyor. Çekirdek bir gurup Lineage adı altında tescillenerek çalışmalarına devam edecekler.

Belki de bu noktada teorik olarak CyanogenMod tamamen yok oldu demek manasız. Belki küçülerek formunu değiştirdi tanımını yapmak daha doğru olabilir.

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