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CyanogenMod Küçülüp Adını Lineage Olarak Değiştiriyor

CyanogenMod

Seattle’daki karargahını sene sonuna kadar kapatma kararı alan CyanogenMod adı artık tamamen yazılım dünyasından siliniyor. CyanogenMod yeni yıl itibarıyla Lineage ismini alacak.

Geçen ay yönetim katında yenilemelere giden Cyanogen geçen sene Microsoft ile 70 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Android kodlarını kullanarak açık kaynaklı bir işletim sistemi oluşturan şirket OnePlus One ve Alcatel OneTouch Hero 2+ modellerinde kendi işletim sistemini kullanıyordu. Ancak tüm bu girişimler şirketin kapanıyor olmasına bir çözüm getiremedi.

Finansal ve işletme problemleri yaşan CyanogenMod sene başından itibaren birçok çalışanına kapıyı gösterecek. Ancak şirketin başlatmış olduğu çalışmalar tamamen çöpe gitmiyor. Çekirdek bir gurup Lineage adı altında tescillenerek çalışmalarına devam edecekler.

Belki de bu noktada teorik olarak CyanogenMod tamamen yok oldu demek manasız. Belki küçülerek formunu değiştirdi tanımını yapmak daha doğru olabilir.

İndir
CyanogenMod Android
CyanogenMod Android Android için Custom ROM

İndir616 KB
CyanogenROM Downloader Android
CyanogenROM Downloader Android Android İçin CyanogenMod Güncelleme Uygulaması

İndir
CyanogenMod Installer Android
CyanogenMod Installer Android Android İçin CyanogenMod Kurma Uygulaması

CyanogenMod Nasıl Yüklenir?

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Yazar: - 26.12.2016

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