Cyberfox51.0
Eğer hızlı internet tarayıcısı arayışındaysanız ve 64 Bit bir sisteme sahipseniz Cyberfox size en hızlı internet gezintisini sunabilecek ücretsiz bir internet tarayıcısıdır.
Temelde Firefox profili kullanan ve bu tarayıcının başarılı bir türevi olan Cyberfox, 64 Bit sistemlerin özelliği olan gelişmiş bellek ve sistem kaynağı yönetimi yeteneğinden olabildiğince yararlanıyor. Bu sayade tarayıcı size donanımınızın ve yazılımızın performans anlamında mükemmel bir şekilde uyum gösterdiği bir çözüm sunuyor.
Cyberfox Firefox'un temel özelliklerini barındırmaktadır. Sekmeli internet gezintisi, favoriler, dosya indirme yöneticisi gibi Firefox ile bağdaşmış kullanışlı özelliklerin hepsi Cyberfox'ta da yer alıyor. Bu kullanışlı özellikleri performans anlamında sunduğu artış ile birleştiren Cyberfox yeni internet tarayıcısı gözdeniz olmaya adaydır.
Cyberfox'un işlemciniz ile uyumlu olan versiyonunu ilgili bağlantıdan indirerek hemen sisteminizde kullanmaya başlayabilirsiniz.
-
Cyberfox 25.0.1 için hoca16 dedi ki;
kullandığım cyberfox intel version x32 bit
-
Cyberfox 25.0.1 için hoca16 dedi ki;
cyberfox 35.0.2 bankacılık işleri için güvenlimi Firefox da super anti spyware zararlı yazılım buluyor cyberfox da şuana kadar zararlı yazılım bulmadı antivirüsüm:360 total security free güvenlk duvarım comodo firewall free bunlar yeterlimi bilen arkadaşlar bilgilendirirse memnun olurum saygılar....Artı Yönleri: birçok browser den çok daha iyi Eksi Yönleri: tanınmamış olması
-
Cyberfox 25.0.1 için Ziyaretçi dedi ki;
Cyberfox gerçek bir firefox versiyonu mu ? çünkü üreticisi mozilla değil.Bu konuda bilgi sahibi olan lütfen yazsın.
-
5- Cyberfox 25.0.1 için Ziyaretçi dedi ki;
Harika, pırıl pırıl bir görüntü kalitesi var.64 bit kullananlar hiç düşünmeden indirsinler.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 2 / 2,143
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/Win10/Win8.1
- Üretici:
- 8pecxstudios
Tarayıcılar ve Gezginler Popülerleri
- Google ChromeHızlı, Sade ve Güvenli İnternet Gezgini
- Yandex BrowserHızlı ve Sade İnternet Tarayıcısı
- FirefoxMozilla'nın Popüler İnternet Tarayıcısı
- Internet Explorer 10Internet Explorer 10 Windows 7 Final Sürümü
- Yandex Browser FenerbahçeYandex Browser Fenerbahçe Temalı İnternet Tarayıcısı
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı