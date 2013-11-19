Eğer hızlı internet tarayıcısı arayışındaysanız ve 64 Bit bir sisteme sahipseniz Cyberfox size en hızlı internet gezintisini sunabilecek ücretsiz bir internet tarayıcısıdır.

Temelde Firefox profili kullanan ve bu tarayıcının başarılı bir türevi olan Cyberfox, 64 Bit sistemlerin özelliği olan gelişmiş bellek ve sistem kaynağı yönetimi yeteneğinden olabildiğince yararlanıyor. Bu sayade tarayıcı size donanımınızın ve yazılımızın performans anlamında mükemmel bir şekilde uyum gösterdiği bir çözüm sunuyor.

Cyberfox Firefox'un temel özelliklerini barındırmaktadır. Sekmeli internet gezintisi, favoriler, dosya indirme yöneticisi gibi Firefox ile bağdaşmış kullanışlı özelliklerin hepsi Cyberfox'ta da yer alıyor. Bu kullanışlı özellikleri performans anlamında sunduğu artış ile birleştiren Cyberfox yeni internet tarayıcısı gözdeniz olmaya adaydır.

Cyberfox'un işlemciniz ile uyumlu olan versiyonunu ilgili bağlantıdan indirerek hemen sisteminizde kullanmaya başlayabilirsiniz.