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Cyberfox
TamindirWindowsİnternetTarayıcılar Ve GezginlerCyberfox - 64 Bit Sistemler Için Optimize Edilmiş İnternet Tarayıcısı

Cyberfox

51.0
Cyberfox İndir Hemen İndir

51.11 MB
Diğer Seçenekler
Editör Puanı: 4/5
4

1 Kullanıcı: 5/5

5
Cyberfox
Cyberfox
Cyberfox
Cyberfox
Cyberfox
Cyberfox
Can Erdil Şentürk Son güncelleme 23 dakika önce

Eğer hızlı internet tarayıcısı arayışındaysanız ve 64 Bit bir sisteme sahipseniz Cyberfox size en hızlı internet gezintisini sunabilecek ücretsiz bir internet tarayıcısıdır.

Temelde Firefox profili kullanan ve bu tarayıcının başarılı bir türevi olan Cyberfox, 64 Bit sistemlerin özelliği olan gelişmiş bellek ve sistem kaynağı yönetimi yeteneğinden olabildiğince yararlanıyor. Bu sayade tarayıcı size donanımınızın ve yazılımızın performans anlamında mükemmel bir şekilde uyum gösterdiği bir çözüm sunuyor.

Cyberfox Firefox'un temel özelliklerini barındırmaktadır. Sekmeli internet gezintisi, favoriler, dosya indirme yöneticisi gibi Firefox ile bağdaşmış kullanışlı özelliklerin hepsi Cyberfox'ta da yer alıyor. Bu kullanışlı özellikleri performans anlamında sunduğu artış ile birleştiren Cyberfox yeni internet tarayıcısı gözdeniz olmaya adaydır.

Cyberfox'un işlemciniz ile uyumlu olan versiyonunu ilgili bağlantıdan indirerek hemen sisteminizde kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
2 / 2,143
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/Win10/Win8.1
Üretici:
8pecxstudios

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