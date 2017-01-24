Daha Az İşlemci Kullanan Firefox 51 Yayınlandı, Hemen İndirin!

Eğer Mozilla tarafından geliştirilen internet tarayıcısı Firefox bilgisayarınızda yüklüyse bu tarayıcıyı güncellemeniz ve Firefox 51 sürümüne geçiş yapmanız yararınıza olacaktır. Firefox'un uzun bir süredir en büyük sorunlarından biri tarayıcının yüksek kaynak kullanımıydı. Eğer çok sayıda tarayıcı sekmesi açıksa ve bigisayarınız aynı anda farklı işlemler de yapıyorsanız Firefox tarayıcınızın sekme değiştirmekte güçlük çektiğine, komutlarınıza tepki vermekte geciktiğine tanık oluyordunuz. Bu durmun sebebi Firefox'un sınırlı sistem kaynaklarınızı verimli bir şekilde kullanamamasıydı. İşte yeni güncelleme ile bu durumun önüne geçebilmek için tarayıcının CPU kullanımı azaltılıyor.

Firefox 51 düşük işlemci kullanımının yanısıra tarayıcı performansını artıracak ek geliştirmelere de sahip. Eğer eski bir bilgisayar kullanıyorsanız ve bilgisayarınızda harici bir ekran kartı yoksa video seyrederken donanım hızlandırmasından (GPU acceleration) yararlanamıyordunuz. Bu da video oynatma performansını düşüren bir durumdu. Firefox 51 bu tür eski sistemlerde daha iyi bir performans sergiliyor. Ayrıca daha iyi bir tam ekran tecrübesi de sizi bekliyor.

Firefox'un güncellenen sürümü artık FLAC formatındaki medyaları oynatabiliyor. WebGL 2 desteği kazanan Firefox bu sayede tarayıcınız üzerinde yüksek kaliteli oyunlar oynayabilmenizi mümkün kılacak.

Skia 2D grafik kütüphanesi desteği, adres çubuğunda zoom seviyesi ile ilgili bir görsel bildirim bölümü, yeni dil seçenekleri Firefox'un diğer yenilikleri. Güvenlik açısından da önemli bir yenilik bizi bekliyor. Artık Firefox tarayıcı eğeer bir site size hesap giriş ekranında güvenli bir bağlantı sunmuyorsa sizi uyaracak.

Firefox 51'i bu bağlantıları kullanarak ücretsiz olarak indirebilirsiniz:

Mutlaka Bilmeniz Gereken 10 Havalı Firefox Ayarı