Data Selfie, Facebook'ta toplanan verileri gösteren bir tür Chrome eklentisidir.

Her gün kullandığınız sosyal medya uygulamaları, sizin hakkında veriler topluyorlar. Topladıkları bu veriler sadece beğendiğiniz sayfalar ya da okuduğunuz haberler hakkında da olmuyor. Bir haberde ne kadar durduğunuzdan, sayfada aşağı inerken hangi gönderide ne kadar beklediğinize dair birbirinden farklı veriler, sunucularda depolanıyor. Data Selfie de tam olarak buna dikkat çekmek ve bu veriler ile neler yapılabileceğini göstermek için geliştirilmiş bir uygulama.

Bu uygulamayı Chrome'a kurduktan sonra gönüllü olarak Facebook kullanırken, Data Selfie'nin size dair veri toplamasına izin veriyorsunuz. Eklenti de bir süre sizin hangi videoları izlediğinizi, hangi haberlere baktığınızı, hangi gönderi üzerinde bir kaç saniye beklediğinizi ve buna benzer şeyleri kaydediyor. Ardından IBM Watson ve Cambridge Üniversitesi tarafından geliştirilen kimi algoritmalar kullanılarak, sizin hakkınızda bir rapor hazırlanıyor. Bu algoritmalar sayesinde eklenti, topladığı veriler üzerinden sizin kişiliğinize dair çıkarımlar dahi yapabiliyor. Böylelikle Facebook'un sizin hakkınızda ne kadar çok bilgi sahibi olduğunu da görmüş olabiliyorsunuz.