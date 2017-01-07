Dancing Line, müziğin ritmine göre yolunuzu bulmanızı isteyen konsantrasyon ve refleks oyunu. Animasyonlarla zenginleştirilmiş minimalist görsellere sahip oyun hem iPhone hem de iPad’de keyifli oynanış sunuyor. Müzik odaklı refleks oyunlarını seviyorsanız hazır ücretsiz indirilebiliyorken kaçırmayın derim.

Oyun görünüşte engellerle dolu labirentten kaçmaya dayanan basit bir oyun izlenimi yaratıyor insanda ancak oyuna geçtiğinizde yanıldığınızın farkına varıyorsunuz. Dancing Line’da hangi yönden gideceğiniz az çok belli iken tam olarak yol haritanızı çizebilmeniz için ritim ve melodiye kulak vermeniz gerekiyor. Engel teşkil eden kayalıklar, hareketli platformlar yaklaştıkça görünür olduklarından müziği dinlemezseniz bir noktaya kadar ilerleyebiliyorsunuz.

Oyunun kontrolleri oldukça basit; her yaştan kişinin rahatlıkla oynayabileceği şekilde tasarlanmış. Labirentte ilerlemek için tek yapmanız gereken kritik noktalarda ekranın herhangi bir noktasına dokunmak. Nerede ne kadar süre dokunacağınızı müzik size söylüyor.