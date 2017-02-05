DANDY DUNGEON, evinde oyun geliştiren bir adamın kendi yarattığı hikayesine dahil olduğumuz bir rpg oyunu. Retro görselleriyle eski nesil oyuncuları kendisine bağlayacağını düşündüğüm oyun, Android platformuna ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiriyor. Bulmaca öğeleri için RPG oyunlarından keyif alıyorsanız telefonunuza indirin; kaçırmayın derim.

Büyük bir oyun yayıncısında programcı olarak uzaktan çalışan Yamada-kun’ın geliştirdiği oyunlardan birini oynuyoruz aslında. Bilgisayarın başında saatler harcayarak karakter modellemesinden oynanış dinamiklere her şeyi kendi ayarlayan karakterimizin oyununda karanlık zindanlara giriş yapıyoruz. Yaratıklar, tuzaklar, hazineler ve engellerle dolu zindanlarda bulunma nedenimiz – bir klasik olacak ama – prensesi kurtarmak. Gerçekte aşık olduğumuz oyunda da prenses yaptığımız kızı kurtarmamızla bilgisayarın başından kalkıyoruz.

Bulunduğumuz noktadan çıkış noktasına yol çizerek ilerlediğimiz oyunda sıra tabanlı oynanış hakim. Karşılaştığımız canavarları tek hamlede öldürememekle birlikte güçlendiricileri almamışsak, silahlarımızı da yenilememişsek kolaylıkla ölüyoruz.