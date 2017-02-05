?     Geri Bildirim
DANDY DUNGEON
TamindirMobilOyunlarRol YapmaDANDY DUNGEON - Android İçin Bulmaca RPG Oyunu

DANDY DUNGEON

(Android)
DANDY DUNGEON İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
DANDY DUNGEON
DANDY DUNGEON
DANDY DUNGEON
DANDY DUNGEON
DANDY DUNGEON

Zindanda bekleyen canavarları öldürerek prensesi kurtarmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 42 dakika önce

DANDY DUNGEON, evinde oyun geliştiren bir adamın kendi yarattığı hikayesine dahil olduğumuz bir rpg oyunu. Retro görselleriyle eski nesil oyuncuları kendisine bağlayacağını düşündüğüm oyun, Android platformuna ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiriyor. Bulmaca öğeleri için RPG oyunlarından keyif alıyorsanız telefonunuza indirin; kaçırmayın derim.

Büyük bir oyun yayıncısında programcı olarak uzaktan çalışan Yamada-kun’ın geliştirdiği oyunlardan birini oynuyoruz aslında. Bilgisayarın başında saatler harcayarak karakter modellemesinden oynanış dinamiklere her şeyi kendi ayarlayan karakterimizin oyununda karanlık zindanlara giriş yapıyoruz. Yaratıklar, tuzaklar, hazineler ve engellerle dolu zindanlarda bulunma nedenimiz – bir klasik olacak ama – prensesi kurtarmak. Gerçekte aşık olduğumuz oyunda da prenses yaptığımız kızı kurtarmamızla bilgisayarın başından kalkıyoruz.

Bulunduğumuz noktadan çıkış noktasına yol çizerek ilerlediğimiz oyunda sıra tabanlı oynanış hakim. Karşılaştığımız canavarları tek hamlede öldürememekle birlikte güçlendiricileri almamışsak, silahlarımızı da yenilememişsek kolaylıkla ölüyoruz.

DANDY DUNGEON için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
DMM.com
DANDY DUNGEON QR Kodu Okutarak İndir

Rol Yapma Popülerleri

  1. play craft
    play craftAndroid için Sandbox Oyunu
  2. The Sims FreePlay
    The Sims FreePlayAndroid İçin Ücretsiz The Sims Oyunu
  3. The Wolf
    The WolfAndroid İçin Kurt Oyunu
  4. Habbo
    HabboAndroid için Rol Yapma Oyunu
  5. Family Farm Seaside
    Family Farm SeasideAndroid için Çiftlik Yönetme Oyunu

DANDY DUNGEON Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster