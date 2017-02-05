DANDY DUNGEON, aşık olduğumuz prensesi kurtarmak için zindanlara giriş yaptığımız bulmaca rpg oyunu. Sadece görsel ve işitsel olarak değil, oynanış stiliyle de eski oyunları hatırlatan yapımın iOS platformuna da ücretsiz çıkması şaşırtıcı. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu olan oyun, hazır ücretsiz indirilebiliyorken kaçırmayın derim.

Oyunda büyük bir oyun yayıncısında programcı olarak çalışan Yamada-kun adında bir karakteri kontrol ediyoruz. Evine kapanıp bilgisayar başında saatlerini vererek zorlukla geliştirdiği oyununa dahil oluyoruz. Gerçek hayatta evinin bitişiğindeki kıza aşık olan ancak aralarındaki engelden kıza kavuşamayan karakterimiz hayatını oyuna aktarıyor. Kendisini bir şövalye, sevdiği kızı da bir prenses olarak oyuna dahil eden karakterimizin önündeki tek engel zindanda yaşayan yaratıklar, tuzaklar. Onları atlatmayı başardığında romantik filmlerde görmeye alışkın olduğumuz sahneyle karşılaşıyoruz.

Retro görsellere sahip oyunda zindanda karşılaştığımız canavarları çoğu zaman kılıcımızı kullanarak öldürüyoruz. Tek hamlede ölmeyen canavarlar oyunda ilerledikçe daha da güçleniyor. Daha da kötüsü – sıra tabanlı oynanış hakim olduğundan – kılıcımızı arka arkaya savuramıyoruz. Yaratıkları bir şekilde öldürdüğümüzde de çıkış noktasını bulmak için uğraş veriyoruz.