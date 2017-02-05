?     Geri Bildirim
DANDY DUNGEON
TamindirMobilOyunlarRol YapmaDANDY DUNGEON - IPhone Ve IPad İçin Rol Yapma Oyunu

DANDY DUNGEON

DANDY DUNGEON İndir Hemen İndir

237 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
DANDY DUNGEON
DANDY DUNGEON
DANDY DUNGEON
DANDY DUNGEON
DANDY DUNGEON

Zindandan çıkış hiç kolay değil!

Erkan Calp Son güncelleme 20 dakika önce

DANDY DUNGEON, aşık olduğumuz prensesi kurtarmak için zindanlara giriş yaptığımız bulmaca rpg oyunu. Sadece görsel ve işitsel olarak değil, oynanış stiliyle de eski oyunları hatırlatan yapımın iOS platformuna da ücretsiz çıkması şaşırtıcı. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu olan oyun, hazır ücretsiz indirilebiliyorken kaçırmayın derim.

Oyunda büyük bir oyun yayıncısında programcı olarak çalışan Yamada-kun adında bir karakteri kontrol ediyoruz. Evine kapanıp bilgisayar başında saatlerini vererek zorlukla geliştirdiği oyununa dahil oluyoruz. Gerçek hayatta evinin bitişiğindeki kıza aşık olan ancak aralarındaki engelden kıza kavuşamayan karakterimiz hayatını oyuna aktarıyor. Kendisini bir şövalye, sevdiği kızı da bir prenses olarak oyuna dahil eden karakterimizin önündeki tek engel zindanda yaşayan yaratıklar, tuzaklar. Onları atlatmayı başardığında romantik filmlerde görmeye alışkın olduğumuz sahneyle karşılaşıyoruz.

Retro görsellere sahip oyunda zindanda karşılaştığımız canavarları çoğu zaman kılıcımızı kullanarak öldürüyoruz. Tek hamlede ölmeyen canavarlar oyunda ilerledikçe daha da güçleniyor. Daha da kötüsü – sıra tabanlı oynanış hakim olduğundan – kılıcımızı arka arkaya savuramıyoruz. Yaratıkları bir şekilde öldürdüğümüzde de çıkış noktasını bulmak için uğraş veriyoruz.

DANDY DUNGEON için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
DMM.com
DANDY DUNGEON QR Kodu Okutarak İndir

Rol Yapma Popülerleri

  1. Blood Knights
    Blood KnightsiPhone ve iPad için MMORPG Oyunu
  2. Mannequin Challenge
    Mannequin ChallengeiPhone ve iPad İçin Hareketsiz Durma, Donma Oyunu
  3. One Piece: Thousand Storm
    One Piece: Thousand StormiOS için Rol Yapma Oyunu
  4. Yüzüklerin Efendisi
    Yüzüklerin EfendisiiPhone ve iPad için The Lord of Rings Oyunu
  5. Back to the Future: The Game
    Back to the Future: The GameiPhone ve iPad için Macera Oyunu