Danger Tower, minimalist görsellere sahip kuş uçurma oyunu olarak iOS platformunda yerini alıyor. Yenilikçi – tek dokunuş kontrol sistemiyle hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunan yapımda kuşun daldan dala uçmasına yardımcı oluyoruz.

Oyunun adından dolayı bir kuleye tırmanmanız gerektiğini düşünebilirsiniz ancak puan toplamak için yaptığınız şey oldukça farklı; oyunun ismiyle örtüşmüyor. Origami sanatını anımsatan kuşu uçurmamız isteniyor. Tek yaptığımız da ara dokunuşlarla kuşun dala dala konmasını sağlamak. Bu noktada oyun çok kolay düşüncesi oluşabiliyor ancak ilk uçuşun ardından öyle olmadığını görüyorsunuz.

Kuşun konması gereken dallar oynar vaziyette ve bir dalda bekleyip diğerine temkinli konma lüksümüz yok. Oyun bu şekilde bile zorken bir de dallar arasına spike ball yerleştirilmiş. Spike ball taşıyan dallara asla konmamamız gerekiyor. Ara sıra çıkan altınlar da farklı temaların kilidini açabilmemizi sağlıyor.