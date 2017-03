Dark Souls III: Ringed City DLC Çıkış Videosu Yayınlandı

From Software firması tarafından geliştirilen ve dağıtımcılığını Bandai Namco'nun üstlendiği aksiyon rpg türündeki oyun Dark Souls 3, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkmış ve birçok oyuncu tarafından beğenilerek oynanmıştı. Geliştirici firma da oyuna verdiği desteği sürdürerek yeni bir DLC hazırladı ve bu eklenti paketinin çıkış videosu paylaşıldı.



"The Ringed City" olarak adlandırılan bu ikinci DLC ne yazık ki Dark Souls 3'ün son ek paketi olacak. Bu ek pakette dünyanın sonuna giden bir yolculukta "The Ringed City" yani "Halkalı Şehir"i arayacağız. Ayrıca birçok yeni boss, düşman, sihir ve zırh da bu ek pakete dahil olarak oyuna eklenecek. Bu DLC'nin etkileyici çıkış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.





The Ringed City DLC'si 28 Mart 2017 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak. Bu ek paketin Steam fiyatı 23TL iken PS Store fiyatı 44.99TL olarak belirlenmiş. Ayrıca bir önceki DLC olan Ashes of Ariandel'i de ve The Ringed City'yi içeren ikili bir DLC paketi de nisan ayında oyunculara sunulacak.

