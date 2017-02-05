?     Geri Bildirim
Dash Titans
TamindirMobilOyunlarSavaşDash Titans - Android İçin Retro Savaş Oyunu

Dash Titans

Dash Titans İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dash Titans
Dash Titans
Dash Titans
Dash Titans

Titanlarla savaşçılar, okçular, büyücüleri yenin.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Dash Titans, retro görselleriyle atari oyunlarının popüler olduğu seneler öncesine götüren bir savaş oyunu. Sadece Android platformunda oynanabilir olan iki boyutlu oyunda titanlar olarak savaşçılar, okçular, büyücülerle mücadele ediyorsunuz.

Sonsuz oynanış sunan her aksiyon – savaş oyunu gibi belli bir sürenin sonunda sıkmaya başlayan Dash Titans’da her birinin kendine has yeteneği olan titanları yönetmek, etrafınızı saran düşmanlara saldırmak için kaydırma hareketini uyguluyorsunuz. Ormanda oldukça geniş bir alanda savaşmanıza rağmen çok sayıda düşmanın olması işinizi zorlaştırıyor. Kime ne zaman saldıracağınızı bilmeniz de önemli.

Dash Titans için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
vybr
Dash Titans QR Kodu Okutarak İndir

Savaş Popülerleri

  1. Critical Ops
    Critical OpsAndroid Telefonlar İçin FPS Oyunu
  2. FRONTLINE COMMANDO: D-DAY
    FRONTLINE COMMANDO: D-DAYAndroid için 2. Dünya Savaşı Oyunu
  3. ZigZag Warriors
    ZigZag WarriorsAndroid İçin Ejderha Öldürme Oyunu
  4. Assassin`s Creed Pirates
    Assassin`s Creed PiratesAndroid için Korsanlık Oyunu
  5. World of Tanks Blitz
    World of Tanks BlitzAndroid için Online Tank Savaşı Oyunu