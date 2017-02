Dash Titans, retro görselleriyle atari oyunlarının popüler olduğu seneler öncesine götüren bir savaş oyunu. Sadece Android platformunda oynanabilir olan iki boyutlu oyunda titanlar olarak savaşçılar, okçular, büyücülerle mücadele ediyorsunuz.

Sonsuz oynanış sunan her aksiyon – savaş oyunu gibi belli bir sürenin sonunda sıkmaya başlayan Dash Titans’da her birinin kendine has yeteneği olan titanları yönetmek, etrafınızı saran düşmanlara saldırmak için kaydırma hareketini uyguluyorsunuz. Ormanda oldukça geniş bir alanda savaşmanıza rağmen çok sayıda düşmanın olması işinizi zorlaştırıyor. Kime ne zaman saldıracağınızı bilmeniz de önemli.