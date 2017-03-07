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Dashy Crashy
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Dashy Crashy

(Android)
Dashy Crashy İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Dashy Crashy
Dashy Crashy
Dashy Crashy
Dashy Crashy
Dashy Crashy
Dashy Crashy

Dashy Crashy'de trafik içinde yüksek hız yapmaya çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 10 dakika önce

Dashy Crashy eğer boş vakitlerinizi eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isterseniz hoşunuza gidebilecek bir mobil yarış oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Dashy Crashy'de bitmek bilmeyen bir yarış tecrübesi bizi bekliyor. Oyunda trafik içine çıkıyoruz ve kaza yapmadan en yüksek hızı yakalamaya, trafikteki araçlara çarpmadan en uzun süre yol almaya çalışıyoruz.

Dashy Crashy'de gaza basmak ve aracımızı sağa ve sola yönlendirmek için parmağımızı ekranda sürüklememiz yeterli. Oyunu tek elinizle rahatça oynayabiliyorsunuz. Fakat oyunda ilerledikçe ve hız yaptıkça oyun daha zor ve heyecanlı hale geliyor.

Dashy Crashy'de puan toplayarak farklı araçların kilidini açabiliyoruz. Okul otobüsü, spor arabalar, klasik arabalar ve hatta tank gibi araçlar kullanabileceğimiz araç seçenekleri arasında. Dashy Crashy'deki bonusları toplayarak ateş edebiliyor veya geçici olarak avantaj kazanarak rahatça ilerleyebiliyoruz.

Dashy Crashy renkli bir görünümü eğlenceli bir oynanışla birleştiriyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Dumpling Design Ltd
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