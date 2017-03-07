Dashy Crashy(Android)
Dashy Crashy'de trafik içinde yüksek hız yapmaya çalışıyoruz
Dashy Crashy eğer boş vakitlerinizi eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isterseniz hoşunuza gidebilecek bir mobil yarış oyunu.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Dashy Crashy'de bitmek bilmeyen bir yarış tecrübesi bizi bekliyor. Oyunda trafik içine çıkıyoruz ve kaza yapmadan en yüksek hızı yakalamaya, trafikteki araçlara çarpmadan en uzun süre yol almaya çalışıyoruz.
Dashy Crashy'de gaza basmak ve aracımızı sağa ve sola yönlendirmek için parmağımızı ekranda sürüklememiz yeterli. Oyunu tek elinizle rahatça oynayabiliyorsunuz. Fakat oyunda ilerledikçe ve hız yaptıkça oyun daha zor ve heyecanlı hale geliyor.
Dashy Crashy'de puan toplayarak farklı araçların kilidini açabiliyoruz. Okul otobüsü, spor arabalar, klasik arabalar ve hatta tank gibi araçlar kullanabileceğimiz araç seçenekleri arasında. Dashy Crashy'deki bonusları toplayarak ateş edebiliyor veya geçici olarak avantaj kazanarak rahatça ilerleyebiliyoruz.
Dashy Crashy renkli bir görünümü eğlenceli bir oynanışla birleştiriyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Dumpling Design Ltd
Yarış Popülerleri
- Dr. DrivingAndroid için Yarış Oyunu
- Traffic RacerAndroid için Araba Yarışı Oyunu
- Asphalt 8: AirborneAndroid için Araba Yarışı Uygulaması
- Hırsız Polis 3D Araba OyunuAndroid için Ücretsiz Araba Oyunu
- Traffic RiderAndroid için Motor Yarışı Oyunu
Dashy Crashy Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı