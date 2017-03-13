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DC Sevenleri Böyle Alalım, Wonder Woman'ın Fragmanı Yayınlandı!

wonder woman fragmanı

DC Comics’in önemli karakterlerinden Wonder Woman’ın filmi Haziran ayında sinemalarda. Tüm DC sevenler ve merak edenler için, işte yayınlanan fragman sizlerle.


Demeter’den insan üstü bir güç ve kendi kendini iyileştirebilme kabiliyeti, Afrodit’ten muazzam bir güzellik ve sevgi dolu bir kalp, Athena’dan üstün bir bilgelik ve ahlaki bir pusula, Artemis’ten avcılık mahareti ve hayvanlarla anlaşabilme yetisi, Hestia’dan ateşe dayanıklılık ve Hermes’ten hız ile uçma kabiliyeti alan Amazon prensesi Diana Price, namı diğer Wonder Woman, beyaz perde için geri sayıma başladı.

Orijinal çizgi romanlarında, yaratıcısı Dr. William Moulton Marston’ın deyimiyle “hem Superman’in tüm güçlerine, hem de iyi ve güzel bir kadının alımına sahip olan” süper kahraman Wonder Woman, Justice League’in üç büyük liderinden de biri. Batman ile pek anlaşamayan Diana, çizgi romanlarda Superman’in sevgilisi olarak da biliniyor.

Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği fantastik film, çizgi romanlarından ayrı bir senaryoya sahip. Filmde, dünyayı keşfetmek için tropik topraklarını geride bırakıp demir ve camın hüküm sürdüğü dünyamıza dalan Wonder Woman’ın hikayesi işleniyor. Başrollerinde Gal GadotChris Pine ve Connie Nielsen gibi isimlerin yer aldığı film, 2 Haziran'da sevenleriyle buluşacak.

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Yazar: - 13.03.2017

DC Sevenleri Böyle Alalım, Wonder Woman'ın Fragmanı Yayınlandı! İçin Yorum Yaz

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