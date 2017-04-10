DDAT(Android)
Komik dans figürleri sergileyin.
DDAT, reflekslerinizi test etmek istiyorsanız Android telefonda oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri. Kulaklıkla son ses müzik dinleyen bir karakteri karşımıza çıkaran mobil oyunda ritmi bozmadan mümkün olduğunca uzun süre ilerlemeye çalışıyoruz.
Basit görsellerle karşılaştığımız müzik oyununda doğru zamanda numaralara dokunarak ritmin sürekliliğini sağlamamız gerekiyor. Karakterimizin kafasında beliren numaraya göre akıp giden numaralara dokunuyoruz. Harika zamanlama yapamayıp yanlış numaraya dokunursak oyuna sil baştan başlıyoruz.
Bu noktada oyunun kendini tekrar eden, sonsuz oynanışa sahip olduğunu söylemem gerek. Ne karakter ne de müzik değiştiğinden bir süreden sonra oyun sıkıcı hal almaya başlıyor. Kısa süreliğine açıp oynamak için ideal. Zaman geçirmelik oyunlar arasına alınabilir.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- 111Percent
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