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DDAT
TamindirMobilOyunlarBeceriDDAT - IPhone Ve IPad İçin Refleks Oyunu

DDAT

(iOS)
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66 MB
Editör Puanı: 4/5
4
DDAT
DDAT
DDAT
DDAT

Ritmi mümkün olduğunca uzun süre bozmamalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 8 dakika önce

DDAT, iPhone ve iPad’de oynanabilen müzik odaklı oyunlar arasında. Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olduğundan her boyutta mobil cihazda rahat, keyifli oynanış sunuyor.

Oyunda puan toplayabilmeniz için kulaklıkla müzik dinleyen karakterin kafasında beliren numaralara tam zamanında dokunmanız gerekiyor. Hızlıca akıp giden numaralar arasından hangisine dokunacağınız kulaklığın yanında belli bir süreliğine gösteriliyor. Doğru numaralara dokunarsanız kademe kademe ritim yükseltiliyor. Yanlış numarada oyun sonlanıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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