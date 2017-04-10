DDAT(iOS)
Ritmi mümkün olduğunca uzun süre bozmamalısınız.
DDAT, iPhone ve iPad’de oynanabilen müzik odaklı oyunlar arasında. Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olduğundan her boyutta mobil cihazda rahat, keyifli oynanış sunuyor.
Oyunda puan toplayabilmeniz için kulaklıkla müzik dinleyen karakterin kafasında beliren numaralara tam zamanında dokunmanız gerekiyor. Hızlıca akıp giden numaralar arasından hangisine dokunacağınız kulaklığın yanında belli bir süreliğine gösteriliyor. Doğru numaralara dokunarsanız kademe kademe ritim yükseltiliyor. Yanlış numarada oyun sonlanıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- 111Percent
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