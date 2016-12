D.D.D., iOS cihazlarınızda reflekslerinizi test etmek için oynayabileceğiniz en iyi oyunlardan biri. Çizgi film stili görsel çizgilerine sahip olsa da oynanış tarafında kısa sürede bağımlılık yapan yüksek tempolu bir mobil oyun Down Down Down.

Reflekslerinizi geliştirmek veya test etmek isteyen her yaştan kişinin keyif alarak oynayacağını düşündüğüm D.D.D.’de amaç çift renkli blokları kırmak. Kırmızı ve gri renkli blokları sert bir darbe uygulayarak seri şekilde kırarak ilerliyorsunuz. Blokları kırarken dinlenme şansınız yok. Çünkü hemen tepenizde beliren elektrik yüklü makineye kapılma ihtimaliniz oldukça yüksek. Öte yandan kırdığınız bloklar arasında çivili olanları da atlamanız gerekiyor. Kendinizi kaptırıp bunları da kırmaya çalışırsanız tahmin ettiğiniz sonla karşılaşıyorsunuz.

Kırmızı şapkalı kızdan tek gözlü uzaylılara 30 farklı karakter içeren oyun küçük ekranlı iPhone’da dahi zevkli oynanış sunuyor. Tek yaptığınız sağ ve sol yana dokunarak blokları kırmak olduğundan iPhone’da da iPad’de de rahatlıkla oynanabiliyor.