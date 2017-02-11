Dead And Again
Dead And Again'de sağımızdan solumuzdan saldıran zombileri pataklıyoruz
Dead And Again kısa sürede bağımlılığa dönüşebilen basit ve bol eğlenceli bir mobil zombi oyunu olarak tanımlanabilir.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan Dead And Again'da zombi felaketinin ortasında kalan bir kahrmanın yerine geçiyoruz. Kahramanımız sayısız zombi arasında tek başına kalıyo, üstelik üzerinde hiç silah da yok. Bu nedenle yumruklarını ve tekmelerini kullanarak üzerine durmak bilmeden saldıran zombileri pataklaması gerekiyor. Biz de kahramanımız bu işte yardımcı olarak aksiyona dahil oluyoruz.
Dead And Again'de kahramanımız ekranın ortasında yer alıyor. Zombiler ise sağ taraftan ve sol taraftan saldırıyorlar. Yapmamız gereken şey zombilerin saldırdığı yöne göre ekranın sağına veya soluna dokunmak. Bu sayede zombilere tekme veya yumruklarımızla karşılık verebiliyoruz. Ayrıca zaman zaman çeşitli power-uplar da karşımıza çıkıyor ve bu power-uplar işimizi kolaylaştırıyor.
Dead And Again oldukça basit bir şekilde oynanabilse de yüksek puan yakalamak bir hayli zor. Oyun reflekslerinizi test eden bir yapıda. Sesler ise oldukça komik.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3 ve üzeri
- Üretici:
- Laurent Bakowski
Aksiyon Popülerleri
- Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
- Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
- Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
- Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu
- Talking Tom Gold RunAndroid İçin Konuşan Tom Altın Peşinde Oyunu
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı