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Dead And Again
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Dead And Again

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Editör Puanı: 4/5
4
Dead And Again
Dead And Again
Dead And Again
Dead And Again
Dead And Again

Dead And Again'de sağımızdan solumuzdan saldıran zombileri pataklıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Dead And Again kısa sürede bağımlılığa dönüşebilen basit ve bol eğlenceli bir mobil zombi oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan Dead And Again'da zombi felaketinin ortasında kalan bir kahrmanın yerine geçiyoruz. Kahramanımız sayısız zombi arasında tek başına kalıyo, üstelik üzerinde hiç silah da yok. Bu nedenle yumruklarını ve tekmelerini kullanarak üzerine durmak bilmeden saldıran zombileri pataklaması gerekiyor. Biz de kahramanımız bu işte yardımcı olarak aksiyona dahil oluyoruz. 

Dead And Again'de kahramanımız ekranın ortasında yer alıyor. Zombiler ise sağ taraftan ve sol taraftan saldırıyorlar. Yapmamız gereken şey zombilerin saldırdığı yöne göre ekranın sağına veya soluna dokunmak. Bu sayede zombilere tekme veya yumruklarımızla karşılık verebiliyoruz. Ayrıca zaman zaman çeşitli power-uplar da karşımıza çıkıyor ve bu power-uplar işimizi kolaylaştırıyor.

Dead And Again oldukça basit bir şekilde oynanabilse de yüksek puan yakalamak bir hayli zor. Oyun reflekslerinizi test eden bir yapıda. Sesler ise oldukça komik.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Laurent Bakowski
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