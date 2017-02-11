Dead And Again reflekslerinizi test eden bir yapıya sahip bir mobil zombi oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan Dead And Again'de bir zombi istilası hikayesi konu alınıyor. Zombi istilası ortaya çıktıktan sonra zombiler her yeri sarıyorlar ve insanlar köşeye sıkışıyorlar. Biz de zombiler karşısında tek başına kalan bir kahramanın yerin geçiyoruz. Kahramanımızın yanında herhangi bir silah da bulunmuyor; yani zombilere tekme - tokat dalması ve onları öldüklerine pişman etmesi gerekiyor.

Dead And Again'in oynanışı reflekslerinizi kullanmanız üzerine kurulu. Oyunda kahramanının ekranın tam ortasında yer alıyor. Zombiler ise sağdan ve soldan kahramanımıza doğru yaklaşıyor. Bize düşen görev, zombilerin yaklalştığı yöne bağlı olarak ekranın sağına veya soluna dokunarak onlara tekme veya yumruklarımızla saldırmak. Ara ara karşımıza çıkacak bonuslar sayesinde geçici bir süreliğine süper yetenekler de kazanabiliyoruz.

Retro tarzda grafiklere sahip olan Dead And Again'in sesleri oldukça komik.