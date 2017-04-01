DEAD HOLLOW, iOS platformuna özel çıkış yapan zombi oyunu. Birinci şahıs kamera açısından (FPS) oynanan zombi oyunu, klasik hikaye üzerine kurulmuş. Virüsten etkilenmemiş tek insan olarak etrafımızı saran zombilere karşı yaşam mücadelesi veriyoruz.

Karanlık, sisli – puslu bir şehirde zombileri avlayarak ilerlediğimiz oyunda kullanabildiğimiz tek silah AK-47 nam-ı diğer keleş. Sınırlı sayıda mermimiz olduğundan zombileri tek atışta kafalarından indirmemiz gerekiyor. Boşa harcadığımız her mermi bizi ölüme bir adım daha yaklaştırıyor.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de rahat oynanış sunan DEAD HOLLOW’da farklı oyun modları yer almadığından internet bağlantısı olmadan da (offline) oynayabiliyorsunuz. Basit, görev – mod içermeyen seri, kafanıza göre ilerleyebileceğiniz bir zombi oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.