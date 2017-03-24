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Dead Ringer: Fear Yourself
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Dead Ringer: Fear Yourself

(Android)
Dead Ringer: Fear Yourself İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Dead Ringer: Fear Yourself
Dead Ringer: Fear Yourself
Dead Ringer: Fear Yourself
Dead Ringer: Fear Yourself
Dead Ringer: Fear Yourself

Yapay zekaya sahip robotlarla mücadele ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Dead Ringer: Fear Yourself, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunudur. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi bir atmosfere sahip olan oyunlar robotlarla çatışıyoruz.

Genç bilim adamı Dr. Laird'in nanorobotik teknolojiler kullanarak geliştirdiği küresel barış robotlarından bazıları program dışına çıkmıştır ve terör saçmaktadır. Üstün yeteneklere sahip bu robotlar barış ortamını bozmaya başlamıştır. Biz ise bu robotlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Üstün yeteneklere sahip robotları avlamak için son derece dikkatli olmalı ve gözünüzü bir an bile olsun ekrandan ayırmamalısınız. Etkileyici bir atmosfere sahip olan oyununu oynarken kendinizi bilim kurgu filminde gibi hissediyorsunuz. Farklı güvenlik üslerini fethetmeli ve özel yetenekler kullanarak robotları alt etmelisiniz. Gizlenme modülü, şok tüfeği ve taktik taşları kullanabileceğiniz oyunda adrenalini üst düzey yaşıyorsunuz. İnanılmaz bir ortamda geçen Dead Ringer: Fear Yourself'i mutlaka denemelisiniz.

Sürükleyici bir kurguya sahip olan Dead Ringer: Fear Yourself, bilim kurgu hayranlarının mutlaka denemesi gereken bir oyundur. Robotların kol gezdiği oyunda çok eğleniyor ve ufak çapta bağımlılık yaşıyorsunuz. Görevleri tamamlamalı ve barışı tekrar geri getirmelisiniz. Dead Ringer: Fear Yourself oyununu sakın kaçırmayın.

Dead Ringer: Fear Yourself oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Paulina Pabis
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