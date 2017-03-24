Dead Ringer: Fear Yourself, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bilim kurgu tabanlı harika bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek teknolojiye sahip robotlarla mücadele ettiğimiz oyunda barış ortamını geri getirmeye çalışıyoruz.

Nanorobotik teknolojilerle üretilen yapay zekalı barış robotları kontrol çıkmıştır ve terör estirmektedirler. Biz ise bu robotlara karşı mücadele veriyor ve barış ortamını geri getirmeye çalışıyoruz. Üstün yeteneklerle donatılan bu robotlarla savaşmak ise oldukça zor. Robotlarla başa çıkmak için dikkatli olmalı ve gözünüzü bir an bile olsun ekrandan ayırmamalısınız. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi bir kurguya sahip olan oyunda korkacağınız sahneler de yer alıyor. Korku öğelerinin bolca olduğu oyunda adrenalini üst düzey yaşıyorsunuz. Oyunda yer alan farklı güvenlik üslerini ele geçirmeli ve daha güçlü bir hale gelmelisiniz.

Farklı özel yetenekler kullanabileceğiniz oyunda gizlenme modülü, şok tüfeği ve taktik taşları kullanabiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz harika bir oyun olan Dead Ringer: Fear Yourself'de bağımlılık da yaşayabiliyorsunuz. Dead Ringer: Fear Yourself oyununu mutlaka denemelisiniz.

Sürükleyici bir atmosfere sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve düşman robotları ortadan kaldırmalısınıız. Kolay bir oynanışa da sahip olan oyunda farklı zorluktaki görevleri tamamlamalı ve barış ortamını geri getirmelisiniz. Dead Ringer: Fear Yourself oyununu sakın kaçırmayın.

Dead Ringer: Fear Yourself oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz indirebilirsiniz.