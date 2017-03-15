Dead Rising 4 Steam'de Yayınlandı, Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Capcom'un ünlü açık dünya tabanlı zombi oyunu serisi Dead Rising'in son oyunu Dead Rising 4 hatırlanacağı üzere ilk olarak Windows 10 platformuna çıkış yapmıştı. Geçtiğimiz senenin Aralık ayında yayınlanan Dead Rising 4'ün ilk önce Xbox One ve Windows 10 platformuna çıkış yapıyor oluşu nedeniyle Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları Dead Rising 4'ü bilgisayarlarında oynayamamışlardı. Günümüzde Windows 7'nin halen ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu düşünülürse, Capcom'un Dead Rising 4'ü eski işletim sistemleri için yayınlamaması büyük bir ticarı kayıp olurdu. Neyse ki Dead Rising 4 Steam üzerinde de yayınlandı ve oyuncular Dead Rising 4'ü oynamak için Windows 10 sahibi olma derdinden kurtuldu.

Frank West adlı kahramanımızla zombi güruhlarının içine dalarak toplu kıyım yapabileceğimiz Dead Rising 4'te çılgın silah seçeneklerine sahibiz, Oyuncular Dead Rising 4'ün dünyasından toplayacakları eşyaları birleştirerek kendi silahlarını inşa edebiliyorlar. Ayrıca silahlar kadar uçuk olan kıyafet seçeneklerine de sahibiz.

Dead Rising 4'ü Windows 7 ve Windows 8 işletim sistemlerinde çalıştırabilmeniz için gerekli olan sistem gereksinimleri şu şekilde:

Dead Rising 4 Sistem Gereksinimleri

Dead Rising 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

- 64 Bit Windows 7 işletim sistemi

- Intel i5 2400 veya AMD FX 6300 işlemci

- 6 GB RAM

- 2 GB AMD Radeon HD 7850 veya Nvidia GTX 760 ekran kartı

- DirectX 11

- DirectX 11 uyumlu ses kartı

- 50 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Dead Rising 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

- 64 Bit Windows 10 işletim sistemi

- Intel i7 3770 veya AMD FX 8350 işlemci

- 8 GB RAM

- 4 GB AMD Radeon R9 290 veya Nvidia GTX 970 ekran kartı

- DirectX 11

- DirectX 11 uyumlu ses kartı

- 50 GB boş depolama alanı

- İnternet bağlantısı

Oyunun Steam versiyonuna erişmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Ghost Recon Wildlands İncelemesi

For Honor İncelemesi