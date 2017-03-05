Deadly Jump, retro görselleriyle eski nesil oyunculara nostalji yaşatan refleks oyunu. Android telefonda vaktin geçmek bilmediği durumlarda açıp oynanabilecek ideal oyunlar arasında. Reflekslerinizi, sabrınızı, dayanma gücünüzü test edebileceğiniz bir mobil oyun arıyorsanız tavsiye ederim.

Zindanda geçen oyunda hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Oldukça dar bir alanda alev toplarından kaçmaya çalışıyorsunuz. Etrafınızda ölmenizi bekleyen bir kalabalık eşliğinde canınızla uğraşıyorsunuz. Gladyatör olarak alev toplarından kaçmanın tek yolu ise; doğru zamanda zıplamak. Alev topları size yaklaştığında (mesafeyi çok iyi ayarlamanız gerekiyor) zıplayarak atlatıyorsunuz. Yalnız alev topları hiç sönmediğinden ve de hep aynı yerde bulunduğunuzdan bir süreden sonra oyun sıkıcı bir hal almaya başlıyor. Keşke alev toplarının yanı sıra başka tuzaklar da koyulsaydı.