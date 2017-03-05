Deadly Jump
Alev toplarını zıplayarak atlatın.
Deadly Jump, retro görselleriyle eski nesil oyunculara nostalji yaşatan refleks oyunu. Android telefonda vaktin geçmek bilmediği durumlarda açıp oynanabilecek ideal oyunlar arasında. Reflekslerinizi, sabrınızı, dayanma gücünüzü test edebileceğiniz bir mobil oyun arıyorsanız tavsiye ederim.
Zindanda geçen oyunda hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Oldukça dar bir alanda alev toplarından kaçmaya çalışıyorsunuz. Etrafınızda ölmenizi bekleyen bir kalabalık eşliğinde canınızla uğraşıyorsunuz. Gladyatör olarak alev toplarından kaçmanın tek yolu ise; doğru zamanda zıplamak. Alev topları size yaklaştığında (mesafeyi çok iyi ayarlamanız gerekiyor) zıplayarak atlatıyorsunuz. Yalnız alev topları hiç sönmediğinden ve de hep aynı yerde bulunduğunuzdan bir süreden sonra oyun sıkıcı bir hal almaya başlıyor. Keşke alev toplarının yanı sıra başka tuzaklar da koyulsaydı.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- 90Games
Beceri Popülerleri
- Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
- Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
- BBTANAndroid için Beceri Oyunu
- SurvivorAndroid için Macera Oyunu
- Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı