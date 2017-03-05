Deadly Jump, zindanda hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz retro zıplama oyunu. iOS platformunda da ücretsiz olan oyunda gladyatörün alev toplarını atlatmasına yardımcı oluyorsunuz. Zindanda döner yapıda platforma bağlı ölümcül toplara ne kadar süre dayanabilirsiniz? Reflekslerinize, sabrınıza güveniyorsanız bu retro oyunu indirin; kaçırmayın derim.

Tek dokunuş kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de aynı rahatlıkla oynanış sunan yapımda ölmenizi bekleyen bir topluluk karşısında ne kadar dayanıklı olduğunuzu gösteriyorsunuz. Sadece alev toplarının yer aldığı, olabildiğince küçük bir zindandasınız. Alev toplarının yaklaşmasını bekleyip zıplayarak ilerliyorsunuz. Sürekli aynı zindanda olmanız ve alev toplarından başka tuzağın olmaması oyunu bir süreden sonra sıkıcı hale sokuyor.