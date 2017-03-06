?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternetDeadpool 2'den İlk Teaser Geldi

Deadpool 2'den İlk Teaser Geldi

deadpool 2 teaser

Başrolünde Ryan Reynolds’ın olduğu Deadpool, ilk filminde beklenilenin de üzerinde bir ilgi görmüş, Marvel’ın yeni karakteri oldukça sevilmişti. İlk filmden elde ettiği hasılata bakılınca devam filminin çekileceğine kesin gözüyle bakılıyordu ki, bu tahminler doğru çıktı ve Deadpool 2’nin ilk teaser'ı yayınlandı. 2018 yılında gösterime girmeye hazırlanan Deadpool 2’nin tanıtım videosu oldukça ilginç detaylar da barındırıyor.

Deadpool’un devam filminin çekileceğini ilk olarak Logan filminin galasına giden sinemaseverler öğrendi. Ülkemizde Logan filminin galasında bu teaser gösterilmediği için Deadpool 2’nin varlığı henüz geniş kitlelere ulaşmadı. “No Good Deed” yani “İyilik Yok” başlıklı tanıtım videosunda, Deadpool 2’nin başrolünde yine Ryan Reynolds’ı görüyoruz. Video’da Ryan Reynolds silah tehdidi altında yaşlı bir adama yardım etmek için önce kostümünü giymeye gidiyor ancak absürt bir biçimde giyinmeyi biraz uzatınca adam vuruluyor. Süresi oldukça kısa olan teaser’da filmin hikayesiyle ilgili hiçbir bilgi verilmese de yer verilen detaylar oldukça dikkat çekici.

Deadpool’un devam filminde Nathan Summers’ın da rol alacağı konuşuluyordu. Teaser’da kahramanımızın kostüm değiştirdiği telefon kulübesinin üzerinde Nathan Summers’ın ismi yazması bu söylentinin doğru olduğunu ortaya koymuş oldu. Ayrıca videoda Logan, Firefly ve True Romance filmlerinin yanı sıra Marvel’in Foxy ve Oggy karakterlerine de göndermeler yapıldığı görülüyor. Merakla beklenen Deadpool 2 önümüzde yılın Mart ayında gösterime girecek.

Müslüm Gürses'in Hayatı Animasyon Film Oldu, Fragmanı Yayınlandı

Marvel ve Square Enix, Avengers Oyunu Duyurdular

Editöre Yaz:
Yazar: - 06.03.2017

Deadpool 2'den İlk Teaser Geldi İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Playstation VR Aim Controller Mayıs'ta Geliyor Playstation VR Aim Controller Mayıs'ta Geliyor Sony’nin büyük yankı uyandıran ürünü Playstation VR platformu için özel bir silah geliyor. Aim Controller (nişan alma kumandası) adı verilen…
Amazon'un Nintendo Switch Stokları Erken Bitince Kullanıcılar İsyan Etti! Amazon'un Nintendo Switch Stokları Erken Bitince Kullanıcılar İsyan Etti!Dünyaca ünlü internetten alışveriş yapma mağazası Amazon, büyük ilgi duyulan Nintendo Switch isimli oyun konsolunu ön siparişe açtı ve başına… Battlefield 1'in İlk Ek Paketinin Tanıtım Videosu Yayınlandı Battlefield 1'in İlk Ek Paketinin Tanıtım Videosu Yayınlandı21 Ekim 2016 tarihinde piyasaya çıkan yeni Battlefield serisi oyunu Battlefield 1'in ilk ek paketinin tanıtım videosu yayınlandı ve çıkış tarihi…
Xiaomi Mi Mix 2'nin Bir Yüzünün Neredeyse Tamamı Ekran Kaplı Olacak Project CARS 2'nin GTX1080 Ekran Kartı İle Oynanış Videosu Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ

Tamindir E-Bülten