Deadpool 2'den İlk Teaser Geldi

Başrolünde Ryan Reynolds’ın olduğu Deadpool, ilk filminde beklenilenin de üzerinde bir ilgi görmüş, Marvel’ın yeni karakteri oldukça sevilmişti. İlk filmden elde ettiği hasılata bakılınca devam filminin çekileceğine kesin gözüyle bakılıyordu ki, bu tahminler doğru çıktı ve Deadpool 2’nin ilk teaser'ı yayınlandı. 2018 yılında gösterime girmeye hazırlanan Deadpool 2’nin tanıtım videosu oldukça ilginç detaylar da barındırıyor.

Deadpool’un devam filminin çekileceğini ilk olarak Logan filminin galasına giden sinemaseverler öğrendi. Ülkemizde Logan filminin galasında bu teaser gösterilmediği için Deadpool 2’nin varlığı henüz geniş kitlelere ulaşmadı. “No Good Deed” yani “İyilik Yok” başlıklı tanıtım videosunda, Deadpool 2’nin başrolünde yine Ryan Reynolds’ı görüyoruz. Video’da Ryan Reynolds silah tehdidi altında yaşlı bir adama yardım etmek için önce kostümünü giymeye gidiyor ancak absürt bir biçimde giyinmeyi biraz uzatınca adam vuruluyor. Süresi oldukça kısa olan teaser’da filmin hikayesiyle ilgili hiçbir bilgi verilmese de yer verilen detaylar oldukça dikkat çekici.

Deadpool’un devam filminde Nathan Summers’ın da rol alacağı konuşuluyordu. Teaser’da kahramanımızın kostüm değiştirdiği telefon kulübesinin üzerinde Nathan Summers’ın ismi yazması bu söylentinin doğru olduğunu ortaya koymuş oldu. Ayrıca videoda Logan, Firefly ve True Romance filmlerinin yanı sıra Marvel’in Foxy ve Oggy karakterlerine de göndermeler yapıldığı görülüyor. Merakla beklenen Deadpool 2 önümüzde yılın Mart ayında gösterime girecek.

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