Death by Daylight, adından da tahmin edeceğiniz üzere bir korku oyunu. Mobil platformda Android’e özel çıkış yapan oyunda gerçek filmleri aratmayan bir atmosfer oluşturulmuş. Ortam karanlığıyla bütünleşen ses efektleri ile kendisine çeken yapımda terk edilmiş evde işlenen cinayeti detektif John ile çözmeye çalışıyoruz.

Yaklaşık 1 saatlik oynanış süresi sunan görev bazlı bulmacaların yer aldığı korku oyununda 13. Cumanın erken saatlerinde bir grup gencin öldürüldüğü terk edilmiş bir eve giriş yapıyoruz. Eve daha adımımızı attığımızda yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Olay bu noktadan sonra cereyan ediyor. Biz de dedektif John’a araştırma yaparken eşlik ediyoruz. Olayı aydınlığa kavuşturmak için evin bakılmadık odasını bırakmıyoruz.

Death by Daylight Özellikleri: