?     Geri Bildirim
Death by Daylight
TamindirMobilOyunlarİlerlemeliDeath By Daylight - Android İçin Korku Oyunu

Death by Daylight

Death by Daylight İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Death by Daylight
Death by Daylight
Death by Daylight
Death by Daylight

Terk edilmiş bir evde geçen tüyler ürpertici bir korku oyunu.

Erkan Calp Son güncelleme 52 dakika önce

Death by Daylight, adından da tahmin edeceğiniz üzere bir korku oyunu. Mobil platformda Android’e özel çıkış yapan oyunda gerçek filmleri aratmayan bir atmosfer oluşturulmuş. Ortam karanlığıyla bütünleşen ses efektleri ile kendisine çeken yapımda terk edilmiş evde işlenen cinayeti detektif John ile çözmeye çalışıyoruz.

Yaklaşık 1 saatlik oynanış süresi sunan görev bazlı bulmacaların yer aldığı korku oyununda 13. Cumanın erken saatlerinde bir grup gencin öldürüldüğü terk edilmiş bir eve giriş yapıyoruz. Eve daha adımımızı attığımızda yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Olay bu noktadan sonra cereyan ediyor. Biz de dedektif John’a araştırma yaparken eşlik ediyoruz. Olayı aydınlığa kavuşturmak için evin bakılmadık odasını bırakmıyoruz.

Death by Daylight Özellikleri:

  • Etkileyici sahneler
  • Paranormal aktivite
  • Çok sayıda bulmaca
  • Derin hikaye
  • Uzun oynanış süresi
  • Kaliteli grafikler ve ses efektleri

Death by Daylight için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Dio Alias Games
Death by Daylight QR Kodu Okutarak İndir

İlerlemeli Popülerleri

  1. Temple Run
    Temple RunAndroid için Temple Run Oyunu
  2. Exploration Lite
    Exploration LiteAndroid İçin Minecraft Benzeri Oyun
  3. Dragon City
    Dragon CityAndroid için Ejderha Geliştirme Oyunu
  4. Koş Sabri Koş
    Koş Sabri KoşAndroid için Fırıldak Ailesi Oyunu
  5. The Amazing Spider-Man
    The Amazing Spider-ManAndroid İçin The Amazing Spider-Man Oyunu