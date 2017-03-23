Dede Korkut'tan Uruz, Steam'deki Yerini Aldı

Dede Korkut Hikayeleri arasında anlatılan karakterlerden bir tanesi olan Uruz, yerli oyun geliştiricisi Berzah Games tarafından oyunlaştırıldı ve Steam Greenlight üzerinden oylamaya sunuldu.

Dede Korkut Hikayeleri, Türk tarihi için vazgeçilmez dönüm noktalarından bir tanesi. Türk boylarının yaşamlarını, gelenek ve görenekleri anlatması açısından çok değerli olan ve içerisinde barındırdığı on iki fantastik hikaye ile bizleri başka alemlere götürmeyi başaran Dede Korkut hikayeleri, bu sefer Steam'de karşımıza çıktı. Kitabın Dresden nüshasında yer alan Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz'un Çıkarması başlıklı hikayede gördüğümüz Uruz, aksiyon platform oyununa dönüştürüldü.

Hikayeleri kendine göre işleyen yapımcılar, Uruz karakterinden hareketle Türk mitolojisini kullanarak ortaya harika bir iş çıkarmışlar. Piksel-art denilen çizim tekniği ile hazırlanması sebebiyle grafik olarak bir şey vaat etmese de (etmesine de gerek yok zaten) oynanış ve atmosfer açısından oldukça etkileyici olan bu oyunu yapımcıları şöyle tanıtmışlar:

"Uruz pixel art tarzında saykedelik action/puzzle platformer oyunudur. Oyunun temel karakteri Türk mitolojisi ve Dede Korkut kitabından tanıdığımız Uruz'dur ancak hikayesi farklıdır. Uruz bir Han oğludur, Tigin'dir, fakat babası ve obasındaki diğer erkekler yeraltı dünyasından gelen varlıklar tarafından ruhları esir alınarak hapsedilmişlerdir. Uruz'un görevi boyunun yaşlı şamanını bularak ondan bozkırın ötesindeki fısıldayan ormanın yolunu öğrenmek, burada tanrı dağları eteklerindeki kadim geçitten geçerek gaybdaki sarayı keşfedip buradaki labirentlerin çevrelediği kapıdan yeraltı dünyasına yolcululuk etmektir. Yolculuğu boyunca ormanın tehlikeli yaratıkları ve Erlik'in yeraltı dünyasından gelen şeytani varlıklarla savaşmak zorundadır. Ama Uruz yalnız değildir, bu büyülü yolculuğunda şaman ona geyik kartal ve kurt gibi kudretli hayvanların ruhlarıyla yardım edecektir. Oyun, durağan ve hareketli platformlar üzerinden yol bulmaya çalışma amaçlı, bulmaca özellikleri de olan, oyuncunun düşmanlarla savaştığı, çeşitli objeler topladığı ve etkileşime geçtiği, kapılar açtığı ve mekanizmalar çalıştırdığı tipik bir platformer oyunudur."

Oyunun ilk videosunu hemen aşağıdan izleyebileceğiniz gibi Steam Greenlight sayfalarını ziyaret ederek, oyuna oy verebilir ve yapımcılarına destek olabilirsiniz. İyi seyirler!

Steam Ödülleri Sahiplerini Buldu