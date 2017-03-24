Deep Town, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Bilim kurgu filmlerinden esinlenilen oyunda değerli madenleri topluyorsunuz.

Bir gezegenin değerli madenlerini bulmaca çalıştığımız bir oyun olan Deep Town, nadir metallarin ve taşların ortaya çıkarılmaya çalışıldığı bir oyundur. Yüksek teknoloji ürünü işleme tesislerini yönettiğiniz oyunda kendi tesisinizi üretebiliyor ve yüksek teknoloji aletlerini kullanabiliyorsunuz. Kendi yeraltı şehrinizi de inşa etmenizi sağlayan oyunda farklı robotları kontrol edebiliyor ve iş akışını gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Strateji tabanlı bir oyun olan Deep Town'da kaynaklarınızı iyi kullanmalı ve değerli madenlere zarar vermemelisiniz. Farklı özel güçler kullanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Farklı şartlarda geçen oyunu beğenerek oynayabilirsiniz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz harika bir oyun olan Deep Town, aynı zamanda oynarken düşündüren bir oyundur. Stratejik kararlar almalı ve değerli madenleri gün yüzüne çıkarmalısınız. Eğer madencilik oyunlarını seviyorsanız bu oyun mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur.

Deep Town oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.