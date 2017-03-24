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Deep Town
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Deep Town

(iOS)
Deep Town İndir Hemen İndir

141 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Deep Town
Deep Town
Deep Town
Deep Town
Deep Town

Değerli taşları ve madenleri gün yüzüne çıkartmaya çalışıyor ve gezegeni keşfediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Deep Town, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz strateji tabanlı bir madencilik oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunda değerli taşları ve madenleri bulmaya çalışıyorsunuz.

Farklı gezegenlerin topraklarını sondajladığınız oyunda değerli taşları ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Oyunda son derece dikkatli olmalı ve madenlere zarar vermemelisiniz. Yüksek teknoloji ürünü makineleri kullandığınız oyunda kendi yeraltı şehrinizi kurabiliyor ve aynı zamanda kendi tesisinizi de inşa edebiliyorsunuz. Eğlenerek oynayabileceğiniz bir oyun olan Deep Town ile boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Farklı robotları kontrol edebileceğiniz oyunda özel güçler de kullanabiliyorsunuz. Farklı şartlarda geçen oyun mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. Ayrıca strateji tabanlı bir oyun olan Deep Town'da aldığınız kararları düşünerek almanız gerekiyor. 

Dikkat gerektiren bir oyun olan Deep Town, kolay oynanışı ve etkileyici atmosferiyle de dikkat çekiyor. Son derece basit bir kurguya sahip olan oyunda hünerlerinizi sergiliyorsunuz. Farklı özel güçler kullanabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Eğer madencilik oyunlarından zevk alıyorsanız bu oyunu da mutlaka denemelisiniz.

Deep Town oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Rockbite Games
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