Deer Hunter 2017
Vahşi yaşamda avlanmanın zorluğunu yaşayın.
Deer Hunter 2017, Android telefonda oynanabilecek en iyi avcılık oyunlarından biri. Gerek görsel çizgileri, gerek oynanış dinamikleri, gerekse de içeriğiyle kalitesini ortaya koyan yapım, her ne kadar geyik avcısı adını taşısa da birçok yerde farklı türleri avlamak için bulunuyoruz. Kullanabildiğimiz silahlar da çeşitli.
Mükemmel grafiklere sahip avcılık oyununda Alaska’dan Zimbabve’ye dünya genelinde avlanmaya çıkıyoruz. Bazen vahşi yaşamın hüküm sürdüğü ormanlarda, bazen de sayamayacağımız türde canlıların yaşadığı büyüleyici su altında hayvanları avlıyoruz. Av tüfeği, keskin nişancı tüfeği, zıpkın, tabanca, ok ve daha nice silahla önümüze çıkan hayvanları vuruyoruz. Tek atışta indirmemiz gerekiyor ve atışı kaçırma, ikinci bir deneme şansımız yok; hayvanlar ürküp sürü halinde bölgeyi terk ediyorlar.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 3.0 ve üzeri
- Üretici:
- Glu Games Inc.
Simülasyon Popülerleri
- Hay DayAndroid için Sanal Çiftlik Oyunu
- Farming Simulator 14Android için Tarla Sürme Simülasyonu
- FarmVille 2Android için Çiftlik Kurma Oyunu
- Farming Simulator 16Android için Çiftlik Simülatörü
- Green Farm 3Android İçin Çiftlik Oyunu
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- MP4 DönüştürücüVideo Programı
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı