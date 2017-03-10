Deer Hunter 2017, Android telefonda oynanabilecek en iyi avcılık oyunlarından biri. Gerek görsel çizgileri, gerek oynanış dinamikleri, gerekse de içeriğiyle kalitesini ortaya koyan yapım, her ne kadar geyik avcısı adını taşısa da birçok yerde farklı türleri avlamak için bulunuyoruz. Kullanabildiğimiz silahlar da çeşitli.

Mükemmel grafiklere sahip avcılık oyununda Alaska’dan Zimbabve’ye dünya genelinde avlanmaya çıkıyoruz. Bazen vahşi yaşamın hüküm sürdüğü ormanlarda, bazen de sayamayacağımız türde canlıların yaşadığı büyüleyici su altında hayvanları avlıyoruz. Av tüfeği, keskin nişancı tüfeği, zıpkın, tabanca, ok ve daha nice silahla önümüze çıkan hayvanları vuruyoruz. Tek atışta indirmemiz gerekiyor ve atışı kaçırma, ikinci bir deneme şansımız yok; hayvanlar ürküp sürü halinde bölgeyi terk ediyorlar.