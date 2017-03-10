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Deer Hunter 2017
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Deer Hunter 2017

(iOS)
Deer Hunter 2017 İndir Hemen İndir

245 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Deer Hunter 2017
Deer Hunter 2017
Deer Hunter 2017
Deer Hunter 2017
Deer Hunter 2017

Mobil platformdaki en iyi avcılık oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 3 dakika önce

Deer Hunter 2017, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz en kaliteli grafik ve en iyi oynanışa sahip avcılık oyunu. Mobil platformda her açıdan farkını ortaya koyan avlama oyununda dünya genelini dolaşıp vahşi doğada yaşam sürmeye çalışan birçok hayvanı avlıyorsunuz.

Alaska’dan Zimbabve’ye yeşillik, dağlık alanlarda bazen de su altında avlanmaya çıktığınız oyunda başarılı olmak için profesyonel bir avcı gibi hareket etmeniz gerekiyor. Hedefinizi gözünüze kestirdiğinizde kusursuzca nişan alıp tek mermiyle işi bitirmelisiniz. Iskalarsanız hem avınız hem de çevresindekiler hızla bölgeden uzaklaşıyor.

Oyunda seçebildiğiniz, kategorilere ayrılmış birçok av silahı var. Av tüfeği, tabanca, keskin nişancı tüfeği, zıpkın bunların başında geliyor. Elbette tüm silahlar açık değil; oynadıkça kilidini açıp alabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Glu Games Inc.
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