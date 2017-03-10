Deer Hunter 2017, iPhone ve iPad’de oynayabileceğiniz en kaliteli grafik ve en iyi oynanışa sahip avcılık oyunu. Mobil platformda her açıdan farkını ortaya koyan avlama oyununda dünya genelini dolaşıp vahşi doğada yaşam sürmeye çalışan birçok hayvanı avlıyorsunuz.

Alaska’dan Zimbabve’ye yeşillik, dağlık alanlarda bazen de su altında avlanmaya çıktığınız oyunda başarılı olmak için profesyonel bir avcı gibi hareket etmeniz gerekiyor. Hedefinizi gözünüze kestirdiğinizde kusursuzca nişan alıp tek mermiyle işi bitirmelisiniz. Iskalarsanız hem avınız hem de çevresindekiler hızla bölgeden uzaklaşıyor.

Oyunda seçebildiğiniz, kategorilere ayrılmış birçok av silahı var. Av tüfeği, tabanca, keskin nişancı tüfeği, zıpkın bunların başında geliyor. Elbette tüm silahlar açık değil; oynadıkça kilidini açıp alabiliyorsunuz.