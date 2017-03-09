Defense Zone 3, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Popüler strateji oyunu olan Defense Zone'nun son serisi olan Defense Zone 3 ile macera kaldığı yerden devam ediyor.

Eğer popüler strateji oyunu Defense Zone'u daha önce oynadıysanız serinin son oyunu olan Defense Zone 3'ü sakın kaçırmayın. Maceranın ve aksiyonun kaldığı yerden devam ettiği Defense Zone 3'de dinamik savaş sahneleriyle karşılaşıyor ve her zamankinden daha güçlü düşmanlarla karşılaşıyorsunuz. Oyunda diğer 2 seride olduğu gibi kale savunma tarzında kurguyla karşılaşıyor ve eskisine göre daha gelişmiş silahları kullanıyorsunuz. Gerçekçiliğin bir adım daha arttığı oyunda kesintisiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Oyunda eskisine göre değişenlerin başında elbett grafik kalitesi geliyor. Konu olarak aynı kalan oyunda orduları yok etmeye çalışıyor ve aynı zamanda da kendi binalarınızı koruyorsunuz. Cephelerde savaşıyor ve kazanmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Dört farklı zorluk seviyesi, farklı yetenekler ve sınırsız taktikler bu oyunda sizleri bekliyor. Daha detaylı olarak kurgulanan araziler ve titizlikle geliştirilmiş kulelerde savaş imkanını sakın kaçırmayın.

Defense Zone 3'ü Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.