Defense Zone 3, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kule savunma oyunu olarak dikkat çekiyor. Popüler kule savunma oyunu Defense Zone'un son serisi olan Defense Zone 3'da aksiyon kaldığı yerden devam ediyor.

Popüler strateji ve kule savunma oyunu olan Defense Zone'un devam niteliğindeki 2. oyunu ve aynı zamanda da serinin son oyunu olan Defense Zone 3, heyecan verici sahneleriyle dikkat çekiyor. Daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkan oyunda daha gerçekçi bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Son derece eğlenceli olan oyunda güçlü düşmanlarla karşılaşıyor ve zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Gerçekçi bir oyun olan Defense Zone 3, diğer iki seriyi oynayanların telefonlarında mutlaka olmalıdır.

Eskisine göre daha gelişmiş silahların ve sistemlerin yer aldığı oyunda daha gerçekçi savaşlara katılabiliyorsunuz. Orduları yok ediyor ve zorlu görevlerin üstesinden geliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olan Defense Zone 3'ü mutlaka denemelisiniz. Dört farklı zorluk seviyesine sahip olan oyunda farklı yetenekleri kullanabiliyorsunuz. Titizlikle geliştirilen Defense Zone 3'ü sakın kaçırmayın.

Defense Zone 3'ü iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.