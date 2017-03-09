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Defense Zone 3
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Defense Zone 3

(Windows-phone)
Defense Zone 3 İndir Hemen İndir

728 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Defense Zone 3
Defense Zone 3
Defense Zone 3
Defense Zone 3

Nefes kesen stratejik savaşlar kaldığı yerden devam ediyor

Murat İşçi Son güncelleme 29 dakika önce

Defense Zone 3, Windows Phone işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda eşsiz bir atmosferde görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Harika atmosferi ve aksiyonuyla popüler hale gelen Defense Zone'un devam oyunu olarak karşımıza çıkan Defense Zone 3, macerayı kaldığı yerden devam ettiriyor. Oyunda daha gelişmiş silahlar kullanabiliyor ve gerçekçi atmosferde savaşlara dahil oluyorsunuz. Savunma savaşları verdiğiniz oyunda tıpk diğer 2 oyunda olduğu gibi düşmanlarınızla mücadele ediyorsunuz. Daha güçlü düşmanların yer aldığı oyunda daha zorlu görevler sizleri bekliyor. Eğer diğer iki oyunu oynadıysanız Defense Zone 3'ü sakın kaçırmayın. 

Gelişmiş mekaniklerin ve gerçekçi sahnelerin yer aldığı oyunda kulelerinizi korumaya çalışıyor ve nefes kesen mücadelelere girişiyorsunuz. Zorlu görevlerin ve düşmanların yer aldığı Defense Zone 3 oyununu sakın kaçırmayın. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda stratejik taktikler geliştirmelisiniz. Defense Zone 3 oyununu sakın kaçırmayın.

Defense Zone 3'ü Windows Phone cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Windows Phone
Gereklilik:
Windows 10 Mobile ve üzeri
Üretici:
ARTEM KOTOV
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