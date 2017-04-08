Uzaya yolculuk yapmak hem çok riskli hem de çok heyecanlıdır. Astronotlar belirli tarihlerde uzayda araştırma yapmak için yolculuğa çıkıyorlar. Bu seferki yolculukta ise siz görevlendirildiniz. Göreviniz ise uzay mekiğiniz sağlam bir şekilde havalandırmayı sağlamak. Tahmin edebildiğiniz gibi işiniz hiç kolay değil fakat siz bunu yapabilirsiniz.

Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Deimos oyunu, size uzay mekiğini yönetme fırsatı sunuyor. Uzay mekiğinin havalanması ve havada daha fazla kalabilmesi için yakıt gerekli. Uzay mekiğini kullanan kişi olarak siz de bu yakıtı bulmak zorundasınız. Fakat uzay mekiğine koymanız gereken yakıt dağılmış durumda. Hemen uzay mekiğini çalıştırın ve bölümlerdeki tüm yolları gezerek yakıtları toplayın.

Deimos oyununda kenarları uçurum olan yollardan ilerleyerek yakıt doldurmak zorundasınız. Uzay mekiğinin içerisinde olduğunuz için düşmeyeceğinizi sanmayın. Eğer yakıtınız olmazsa yere çakılarak oyunu bile kaybedebilirsiniz.

Hadi ne duruyorsunuz hemen Deimos oyununu indirin ve yakıtları toplayın. Yakıtları topladıktan sonra uzay mekiğini kalkış noktasına götürmeyi unutmayın. Ülke olarak size güveniyor ve uzay araştırmalarınızda başarılar diliyoruz.