?     Geri Bildirim
Deimos
TamindirMobilOyunlarBeceriDeimos - Android Için Beceri Oyunu

Deimos

(Android)
Deimos İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Deimos
Deimos
Deimos
Deimos
Deimos

Deimos ile uzay mekiğinin havalanmasını sağlayın!

Uğur Sağlam Son güncelleme 1 saat önce

Uzaya yolculuk yapmak hem çok riskli hem de çok heyecanlıdır. Astronotlar belirli tarihlerde uzayda araştırma yapmak için yolculuğa çıkıyorlar. Bu seferki yolculukta ise siz görevlendirildiniz. Göreviniz ise uzay mekiğiniz sağlam bir şekilde havalandırmayı sağlamak. Tahmin edebildiğiniz gibi işiniz hiç kolay değil fakat siz bunu yapabilirsiniz.

Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Deimos oyunu, size uzay mekiğini yönetme fırsatı sunuyor. Uzay mekiğinin havalanması ve havada daha fazla kalabilmesi için yakıt gerekli. Uzay mekiğini kullanan kişi olarak siz de bu yakıtı bulmak zorundasınız. Fakat uzay mekiğine koymanız gereken yakıt dağılmış durumda. Hemen uzay mekiğini çalıştırın ve bölümlerdeki tüm yolları gezerek yakıtları toplayın.

Deimos oyununda kenarları uçurum olan yollardan ilerleyerek yakıt doldurmak zorundasınız. Uzay mekiğinin içerisinde olduğunuz için düşmeyeceğinizi sanmayın. Eğer yakıtınız olmazsa yere çakılarak oyunu bile kaybedebilirsiniz. 

Hadi ne duruyorsunuz hemen Deimos oyununu indirin ve yakıtları toplayın. Yakıtları topladıktan sonra uzay mekiğini kalkış noktasına götürmeyi unutmayın. Ülke olarak size güveniyor ve uzay araştırmalarınızda başarılar diliyoruz.

Deimos için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Monstefyapp
Deimos QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  2. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  3. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
  4. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  5. aa
    aaAndroid için Zorlu Beceri Oyunu

Deimos Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster