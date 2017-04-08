Herkesin hayali bir astronot olup uzay yolculuğuna çıkmaktır. Fakat astronot olabilmek için onlarca farklı özelliğe sahip olmanız gerekiyor. Gerçek hayatta astronot olamasanız bile Deimos oyununda olabilirsiniz.

iPhone ve iPad cihazlarınız için ücretsiz olarak indirebileceğiniz Deimos, size bir uzay yolcuğundaki en önemli rütbeyi veriyor. Oyunda uzay mekiğini süren kişi sizsiniz. Yani işiniz oldukça zor. Uzay yolculuğuna çıkmadan önce göreviniz gereği uzay mekiğinin tüm kontrollerini yapmalısınız. Eğer herhangi bir şeyi unutursanız tüm ekibiniz sizin yüzünüzden uzayda kaybolabilir.

Uzay yolculuğuna çıkmadan önce ilk olarak mekiğinizin yakıtını kontrol etmelisiniz. Kontrolden sonra yakıtı olmayan mekiğinize Deimos oyunu ile yakıt toplamanız lazım. Deimos oyununda her bölümde farklı yakıtlar bulunmakta. Karmaşık yollardan geçerek bu yakıtları toplamanız lazım. Eğer herhangi bir yakıtı almayı unutursanız uzay yolculuğunuz yarım kalacak. Bunu istemezsiniz elbette. Bu yüzden Deimos oyununu dikkatli oynamalı ve her bölümü geçmelisiniz.

Renkli grafikleri ve eğlenceli müziğiyle birlikte oldukça keyifli bir oyun olan Deimos, sizi uzay mekiği hakkında bilgilendirecek. Uzay mekiğinin kaptanı olarak tüm yakıtları topladıktan sonra mekiğinizi kalkış noktasına götürmeyi de unutmayın. İyi eğlenceler kaptanım!